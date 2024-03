"Gdzie są różowe jednorożce?". Utytułowana siatkarka o trudach macierzyństwa

43-letnia obecnie Rosjanka zakończyła pełną sukcesów karierę po sezonie 2015/2016, by poświęcić się życiu rodzinnemu. Gamowa od 2012 roku jest żoną Michaiła Mukasieja, rosyjskiego producenta filmowego, a w 2019 roku para doczekała się pierwszego dziecka. Była zawodniczka podkreśliła, że nie spodziewała się, iż rola matki będzie tak wymagająca.

- Macierzyństwo jest dużo trudniejsze niż zdobycie medalu na mistrzostwach świata czy igrzyskach olimpijskich. Tam po prostu grasz kilka meczów i turniej się kończy. I tyle. Kiedy zostajesz mamą, twoja rola nigdy się nie kończy. Rodzicem zostaje się na zawsze i trzeba pod to dostosować całe swoje życie - zaznaczyła Jekatierina Gamowa.

Dwukrotna wicemistrzyni olimpijska przyznała, że najtrudniejszym wyzwaniem na wczesnym etapie macierzyństwa było przyzwyczajenie się do braku snu.

- W moim domu rodzinnym sen był świętością i nikt nigdy nikogo nie budził. Do tego w trakcie kariery siatkarskiej zawsze dbałam o zdrowy sen i w ciągu nocy starałam się spać po 8-9 godzin. Przy dziecku jest zupełnie inaczej. Powtarzałam sobie: "Gdzie są te różowe jednorożce? Gdzie są te kucyki? Gdzie motylki w brzuchu?" - powiedziała ze śmiechem 43-latka.

Jekatierina Gamowa zaznaczyła jednak, że w porównaniu do innych kobiet i tak miała zdecydowanie łatwiej, gdyż jej status materialny umożliwiał jej opłacenie opiekunki dla dziecka.

- Zgrzeszyłabym, gdybym zaczęła narzekać. Miałam asystentki, miałam nianię i dzięki nim miałam na tyle dobrze, że mogłam dość szybko wrócić do pracy. Nie zmienia to oczywiście faktu, że kiedy zostaje się rodzicem, to najbliższe 18-20 lat trzeba podporządkować głównie dziecku - zakończyła Rosjanka.

Pochodząca z Czelabińska sportsmenka była jedną z największych gwiazd światowej siatkówki. W dorobku ma między innymi dwa złota mistrzostw świata, dwa wicemistrzostwa olimpijskie, dwa złota i dwa brązowe krążki mistrzostw Europy oraz aż 7 medali (w tym dwa złote) Grand Prix siatkarek.