Aston Villa wygrała grupę E Ligi Konferencji Europy. Anglicy w pokonanym polu zostawili Legię Warszawa, AZ i Zrinjskiego Mostar. Tym samym awansowali bezpośrednio do 1/8 finału rozgrywek.

Na tym etapie trafili na Ajax. Holendrzy zajęli z kolei trzecie miejsce w grupie B Ligi Europy. To oznaczało dla nich spadek do Ligi Konferencji Europy. W 1/16 finału pokonali Bodo/Glimt. Wywalczyli więc przepustkę do 1/8 finału.



W pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami padł wynik 0:0. Czy teraz któraś z ekip okaże się lepsza? A może o wszystkim będą decydowały rzuty karne?

Relacja live i wynik na żywo meczu Aston Villa - Ajax na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.