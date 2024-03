Michał Probierz zdecydował! Oto lista powołanych na baraże Euro 2024

Trzon kadry stanowią piłkarze, którzy w ostatnich latach regularnie byli powoływani na najważniejsze mecze reprezentacji Polski. Trener Probierz postawił jednak na kilka nowych nazwisk. I tak do kadry po kilku latach powrócił Taras Romańczuk. Pomocnik Jagiellonii Białystok do tej pory w biało-czerwonych barwach rozegrał jedno spotkanie. Natomiast przed szansą debiutu w kadrze stanie jego klubowy kolega - Dominik Marczuk. 20-latek zapracował na powołanie dobrymi występami w PKO BP Ekstraklasie.

Jak zwykle duże emocje budzą nominacje na pozycji bramkarza. Tym razem obyło się bez zaskoczeń. Selekcjoner zdecydował się na Marcina Bułkę, Łukasza Skorupskiego i Wojciecha Szczęsnego. Warto również zwrócić uwagę na powrót do kadry Jakuba Modera, który niedawno wrócił do gry po długiej przerwie wywołanej kontuzją kolana. Jeśli chodzi o linię obrony, to w kadrze po dłuższej nieobecności znaleźli się Bartosz Salamon i Sebastian Walukiewicz. Poniżej pełna lista powołanych.

Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni kompletnie rozczarowali w eliminacjach tegorocznych mistrzostw Europy. Podopieczni najpierw Fernando Santosa, a następnie Michała Probierza przegrali walkę o bezpośredni awans z reprezentacjami Albanii i Czech. Ostatecznie ukończyli rywalizację w grupie E na trzecim miejscu, które premiowane było grą w barażach.

Jeżeli Polacy wygrają oba marcowe mecze, wezmą udział w nadchodzącym Euro 2024 w Niemczech. Wtedy ich grupowymi rywalami będą Francuzi, Holendrzy i Austriacy.

Lista powołanych zawodników:

Bramkarze:

Marcin Bułka (OGC Nice), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus FC)

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Empoli FC), Paweł Bochniewicz (sc Heerenveen), Matty Cash (Aston Villa FC), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Jakub Kiwior (Arsenal FC), Tymoteusz Puchacz (1. FC Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Sebastian Walukiewicz (Empoli FC)

Pomocnicy:

Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Dominik Marczuk (Jagiellonia Białystok), Jakub Moder (Brighton&Hove Albion), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Slisz (Atlanta United), Damian Szymański (AEK FC), Sebastian Szymański (Fenerbahce SK), Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zieliński (SSC Napoli)

Napastnicy:

Adam Buksa (Antalyaspor Kulubu), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Karol Świderski (Hellas Verona)