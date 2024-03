Wyciekły zarobki Zielińskiego. Tyle ma inkasować w Interze!

Choć to wciąż nieoficjalne, wszystko wskazuje na to, że od nowego sezonu Piotr Zieliński będzie piłkarzem Interu Mediolan. Pomocnik reprezentacji Polski nie przedłuży wygasającego 30 czerwca kontraktu z SSC Napoli i według doniesień włoskich mediów przeniesie się do aktualnego lidera Serie A. Właśnie wyciekły informacje co do zarobków piłkarza w Mediolanie.