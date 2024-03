Najpierw porażka, a teraz kolejny cios! Hurkacz już wie - to nieuniknione

Hubert Hurkacz odpadł z ATP w Indian Wells już w drugiej rundzie. Polak okazał się gorszy od Gaela Monfilsa, który ograł go 2:1. To jednak nie koniec złych informacji dla naszego tenisisty. W przeciwieństwie do niego bardzo dobrze w turnieju radzą sobie bowiem Holger Rune i Casper Ruud - jego bezpośredni rywale w rankingu ATP. To oznacza natomiast spadek Hurkacza w zestawieniu.