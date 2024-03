Polska dołączyła do Niemiec i Kanady. Biało-Czerwoni mają nowego sponsora

Nowy sponsor polskich hokeistów ma niebywałego nosa do tego sportu. Podczas ostatnich Mistrzostw Świata Elity w wielkim finale zmierzyły się... obie wspierane przez Grupę Westminster ekipy. W Tampere Kanadyjczycy wygrali z naszymi sąsiadami zza Odry 5:2 i sięgnęli po 22. w historii tytuł mistrzów globu.

Teraz do ekipy "Klonowego Liścia" i "Traeger der Adler" dołączyli Polacy, którzy do Elity wrócili po długich 22 latach przerwy.

- Czeka nas najtrudniejszy turniej od lat i tylko jeśli każdy da z siebie sto procent, jesteśmy w stanie powalczyć o utrzymanie. A jeśli chodzi o nową umowę sponsorską, to dzięki niej Związek będzie mógł lepiej zabezpieczyć nasze potrzeby - powiedział Aron Chmielewski, reprezentant Polski w hokeju na lodzie.

Umowa Grupy Westminster z polskimi hokeistami została podpisana na okres trzech lat. Biało-Czerwoni zagrają w nowych bluzach z logotypem Westminster Polska na froncie we wszystkich ośmiu sparingach przed mistrzostwami świata, zaś na samym mundialu Westminster będzie obecny na na rękawach bluz naszych graczy.

- Myślę, że to znakomity czas na wsparcie reprezentacji Polski. Drużyna gra ostatnio naprawdę bardzo dobrze, a ja sam mieszkam tutaj, Polska jest dla nas bardzo ważnym rynkiem i jeśli hokej na lodzie może być popularny w sąsiednich krajach, to liczę na to, że podobnie będzie i tutaj - powiedział Marian Ziburske, właściciel Grupy Westminster.

Nasi hokeiści rozpoczną sześciotygodniowe przygotowania do majowych mistrzostw już 1 kwietnia. W ich trakcie zespół trenera Roberta Kalabera rozegra osiem sparingów: z Węgrami (Krynica, 12 i 13 kwietnia), Słowenią (Bytom, 18 i 19 kwietnia), Wielką Brytanią (26 i 27 kwietnia, Nottingham), Słowacją (3 maja, Żylina) i Danią (7 maja, Sosnowiec).

Podczas MŚ grupowymi rywalami jego zespołu w Ostrawie będą Łotwa, Szwecja, Francja, Słowacja, USA, Niemcy i Kazachstan.