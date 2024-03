Kontrakt podpisany. Filar drużyny Michała Winiarskiego zdecydował, gdzie będzie grał

Kapitan drużyny Berlin Recycling Volleys Ruben Schott podpisał nowy kontrakt ze swoim obecnym zespołem. Były zawodnik Trefla Gdańsk oraz Indykpolu AZS-u Olsztyn związał się z mistrzami Niemiec aż do 2027 roku.

29-letni przyjmujący, który pochodzi właśnie z Berlina, jest związany z najlepszym klubem Bundesligi niemal od początku swojej kariery. Do BRV trafił w 2011 roku, sześć lat później przeniósł się do Revivre Mediolan, ale we Włoszech spędził tylko jeden sezon. Przez kolejne trzy występował na boiskach PlusLigi - najpierw w Gdańsku, potem w Olsztynie. W sezonie 2020/2021 był najlepiej przyjmującym graczem całych polskiej ekstraklasy siatkarzy.

ZOBACZ TAKŻE: Rozgrywa świetny sezon. Reprezentantka Polski ma trafić do Włoch

W 2021 roku Schott wrócił do berlińskiej drużyny i od tamtego czasu zdobył z nią dwa tytuły mistrza Niemiec (w sumie ma ich w dorobku pięć) oraz dwa Puchary Niemiec. Występując w swoim rodzinnym mieście najwyraźniej czuje się znakomicie, o czym świadczy przedłużenie przez niego umowy o trzy lata.

- Jestem dumny, że będę mógł wciąż grać dla mojego miasta i mojego klubu, i to jako kapitan. To wiele dla mnie znaczy oraz mnie motywuje - podkreślił siatkarz, który jednym z filarów jest nie tylko w ekipie z Berlina, ale też w prowadzonej przez Michała Winiarskiego reprezentacji Niemiec. W ubiegłym roku w brazylijskim Rio de Janeiro wywalczył z nią awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.

- Nasz klub charakteryzuje się tym, że zawsze potrafi zbudować harmonijny zespół, który świetnie się ze sobą czuje zarówno na boisku, jak i poza nim - dodał były gracz Trefla i Indykpolu, podkreślając, że był to jeden z istotnych czynników, gdy decydował się pozostać w BRV na kilka następnych sezonów.

Schott jest pierwszym z zawodników obecnego składu mistrzów Niemiec, który przedłużył kontrakt z zespołem. Ważne umowy na kolejne lata mają Johannes Tille, Nehemiah Mote, Tobias Krick i Daniel Malescha. Przyszłość pozostałych graczy zespołu trenera Joela Banksa, w tym m.in. polskiego libero Adama Kowalskiego, na ten moment pozostaje nieznana.

Według informacji tureckiego serwisu "Gazete Mintonette" w Berlinie nie zostanie jeden z liderów drużyny, Marek Sotola. 24-letni czeski atakujący, który gra dla BRV od 2021 roku, ma przenieść się do ekipy aktualnego wicemistrza Turcji, Halkbanku Ankara.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport