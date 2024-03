Dla Wikłacza (14-3-2, 9 Sub) będzie to druga obrona pasa. W pierwszej w kontrowersyjnych okolicznościach zremisował z Sebastianem Przybyszem. Zawodnik Czerwonego Smoka Poznań w czwartej rundzie kopnął "Sebicia" w głowę w parterze. Taki atak jest w MMA zabroniony. Przybysz nie był w stanie kontynuować pojedynku. W związku z tym sędziowie postanowili zliczyć karty punktowe i na ich podstawie orzekli jednogłośnie remis. Tym samym Wikłacz zachował tytuł.

Teraz pochodzący z Olsztyna zawodnik będzie chciał potwierdzić, że nieczyste zagranie w walce z Przybyszem było wypadkiem przy pracy. Na KSW 92 jego przeciwnikiem będzie Jojua (9-1, 1 KO, 4 Sub). Gruzin w imponującym stylu wygrał w KSW dwie walki i zapewnił sobie możliwość walki o pas. Warto wspomnieć, że trenujący w Octopus Łódź "Zura" miał już kilkukrotnie walczyć o najważniejsze trofeum w swojej kategorii wagowej. Za każdym razem jednak na jego drodze stawały kontuzje. Obecnie wszystko jest w porządku i kibice zobaczą 28-latka w main evencie gali w Gorzowie Wielkopolskim.

Emocji podczas sobotniego wydarzenia z pewnością nie zabraknie. Ciekawie powinno być w walce Piotra Kuberskiego z Michałem Materlą. Faworytem starcia jest ten pierwszy, jednak doświadczony "Cipao" niewątpliwie będzie chciał udowodnić, że jego czas w MMA jeszcze nie minął. Interesująco zapowiada się też starcie dwóch niepokonanych kogucich - Kamila Szkaradka (5-0, 1 KO, 1 Sub) i Miljana Zdravkovicia (7-0, 4 KO). Podczas gali dojdzie również do wyjątkowego wydarzenia - naprzeciwko siebie w klatce staną Maciej Jewtuszko (12-5, 7 KO, 5 Sub) i Marius Zaromskis (23-10 1 NC, 16 KO, 1 Sub). Obaj zawodnicy stoczą swoją pożegnalną walkę.

Wyniki walk KSW 92:

61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz (14-3-2, 9 Sub) - Zuriko Jojua (9-1, 1 KO, 4 Sub) - walka o pas mistrzowski w kategorii koguciej

83,9 kg/185 lb: Piotr Kuberski (13-1, 11 KO) - Michał Materla (33-10, 13 KO, 13 Sub)

65,8 kg/145 lb: Daniel Rutkowski (16-4 1NC, 7 KO, 1 Sub) - Julio Cesar Neves Jr. (36-1, 20 KO, 10 Sub)

61,2 kg/135 lb: Kamil Szkaradek (5-0, 1 KO, 1 Sub) - Miljan Zdravković (7-0, 4 KO)

77,1 kg/170 lb: Maciej Jewtuszko (12-5, 7 KO, 5 Sub) - Marius Žaromskis (23-10 1 NC, 16 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Wiktor Zalewski (6-0, 5 KO) - Adrian Zieliński (24-12, 8 KO, 6 Sub)

83,9 kg/185 lb: Tomasz Jakubiec (12-4, 5 KO, 1 Sub) - Wojciech Janusz (12-8, 3 KO, 6 Sub)

77,1 kg/170 lb: Oskar Szczepaniak (5-1, 1 KO) - Michał Gniady (2-0, 2 KO)

83,9 kg/185 lb: David Hosek (10-5-1, 7 KO, 2 Sub) - Damian Mieczkowski (2-0, 1 KO)