Był liderem zespołu polskiego trenera. Słynny siatkarz odchodzi z klubu

O tym, że po zakończeniu sezonu 2023/2024 Urnaut nie będzie już graczem JTEKT, poinformował w poniedziałek jego obecny pracodawca. Poza trzykrotnym wicemistrzem Europy z klubem rozstaną się także asystent głównego trenera, Daisuke Sakai, oraz analityk Ken Ikehara.

W fazie zasadniczej japońskiej ekstraklasy siatkarzy Urnaut był liderem zespołu, który od sierpnia ubiegłego roku prowadzi polski trener Michał Mieszko Gogol. We wszystkich meczach Słoweniec zdobył łącznie 550 punktów, co dało mu ósme miejsce w rankingu najlepiej punktujących zawodników ligi. "Żądła" wygrały czternaście z trzydziestu sześciu spotkań i zakończyły zmagania na ósmej pozycji, która nie dała im awansu do play-offów.

Największy sukces na japońskich boiskach kapitan słoweńskiej drużyny narodowej odniósł w poprzednim sezonie, gdy wygrał z JTEKT Puchar Cesarza.

Zanim Urnaut trafił do V. League, występował m.in. we Włoszech - w barwach ekip z Trentino, Latiny, Modeny, Mediolanu, Valentii, San Giustino i Piacenzy, w Turcji (Arkas Spor Izmir), Rosji (Zenit Sankt Petersburg) i Chinach (Shanghai Golden Age). W sezonie 2010/2011 grał w Polsce - był wówczas siatkarzem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Rozstanie JTEKT ze Słoweńcem oznacza tyle, że do klubu najprawdopodobniej trafią dwie nowe zagraniczne gwiazdy. Od przyszłego sezonu kluby V. League będą mogły zatrudniać nie jednego, a dwóch zawodników spoza Japonii. Na dodatek liga zostanie powiększona z dziesięciu do dwunastu zespołów.

W kontekście występów dla klubu z siedzibą w Kariyi wymienia się Brazylijczyka Ricardo Lucarellego (obecnie Gas Sales Bluenergy Piacenza) oraz Amerykanina TJ-a Defalco (Asseco Resovia Rzeszów).

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport