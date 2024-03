Klub Premier League ukarany! Właśnie stracił punkty

"Sprawę Nottingham Forest skierowano do niezależnej komisji w dniu 15 stycznia po przyznaniu się przez klub do przekroczenia odpowiedniego progu PSR o 34,5 mln funtów" - można przeczytać w oświadczeniu ligi.



Przepisy dotyczące rentowności i zrównoważonego rozwoju zazwyczaj pozwalają klubom na utratę maksymalnie 105 mln funtów (ok. 531 mln zł) w ciągu trzech lat pod groźbą sankcji. Okres oceny zespołu z West Bridgford zakończył się w latach 2022–2023 i obejmował dwa sezony, w których klub występował w drugiej lidze. Z tego powodu zezwolono mu na straty w wysokości do 61 mln funtów (ok. 308 mln zł).

Po odjęciu punktów Nottingham Forest spadł z 17. na 18. miejsce, pierwsze z trzech zagrożonych spadkiem.

Wcześniej w tym sezonie za nieprawidłowości finansowe ukarany został inny klub Premier League - Everton. Początkowo zespół miał odjęte 10 punktów, jednak później zmniejszono karę do sześciu.

PAP