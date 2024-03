To już pewne, jest oficjalne potwierdzenie. Złe wieści dla Hurkacza

Wrocławianin nie będzie miło wspominał tegorocznych zmagań na kortach Indian Wells. Polak przystąpił do turnieju w drugiej rundzie jako zawodnik rozstawiony z numerem ósmym i był faworytem w konfrontacji z Gaelem Monfilsem, który w rankingu ATP plasował się wówczas na 54. miejscu.

Tymczasem to Francuz sprawił niespodziankę i drugi raz w swojej karierze pokonał Polaka. Wcześniej uczynił to w 2019 roku w Montrealu. Hurkacz zrewanżował mu się wówczas niespełna dwa miesiące później, zwyciężając w Szanghaju. W tym roku ponownie jednak musiał uznać wyższość reprezentanta "Trójkolorowych", który ograł go 2:1.



Po ograniu Hurkacza Monfils nabrał wiatru w żagle. Dotarł aż do 1/8 finału, w której zatrzymał go dopiero Casper Ruud. To była kolejna zła wiadomość dla polskiego tenisisty. Norweg był bowiem jego bezpośrednim rywalem w rankingu ATP. Jako że pozostał w turnieju do ćwierćfinału (porażka z Tommym Paulem 1:2), zdobył 155 punktów. To pozwoliło mu natomiast wyprzedzić wrocławianina.



Hurkacz stracił 35 "oczek". Obecnie ma na koncie 3370 i do Ruuda traci 190. Jednocześnie ma tylko 70 punktów przewagi nad de Minaurem, który także odrobił do Polaka stratę podczas Indian Wells. Tuż za pierwszą dziesiątką jest Stefanos Tsitsipas - ma 3255 "oczek". Hurkacz musi poprawić swoją formę, jeśli nie chce wypaść z TOP 10.