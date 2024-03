Znany trener złożył rezygnację! Jest komunikat polskiego klubu

W sobotę 16 marca odbył się mecz Stal Rzeszów - Motor Lublin. Starcie zakończyło się triumfem klubu z Rzeszowa 2:1. Po tym spotkaniu rezygnację postanowił złożyć Goncalo Feio. Rezygnacja Portugalczyka została przyjęta, a zespół z Lublina opublikował oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec spekulacji, PZPN ogłosił. Duża zmiana już od meczu z Estonią

"Informujemy, że po przegranym meczu Motoru Lublin ze Stalą Rzeszów w dniu 16 marca 2024 r. trener Goncalo Feio złożył rezygnację z funkcji I trenera zespołu. Rezygnacja ta została przyjęta przez władze Klubu" - można przeczytać na oficjalnej stronie klubu.

Poinformowano również, kto teraz będzie prowadził zespół rywalizujący na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Funkcję pierwszego trenera będzie pełnił Mateusz Stolarski.

"Motor Lublin wystąpił do Polskiego Związku Piłki Nożnej o wyrażenie zgody na prowadzenie drużyny przez trenera Mateusza Stolarskiego i taką zgodę otrzymał. Trener Mateusz Stolarski ma 31 lat, pochodzi z Krakowa i posiada licencję UEFA A. Przed dołączeniem do Motoru pracował w Stali Rzeszów, gdzie był asystentem trzech kolejnych szkoleniowców: Janusza Niedźwiedzia, Marcina Wołowca oraz Daniela Myśliwca. Będąc asystentem trenera Myśliwca przyczynił się do awansu zespołu do Fortuna 1 Ligi. W Motorze pracował w roli II trenera, ściśle współpracując z trenerem Feio przy codziennym funkcjonowaniu drużyny, a podczas jego nieobecności związanych z kursem UEFA Pro samodzielnie odpowiadał za treningi pierwszego zespołu" - napisano.

Informujemy, że po sobotnim przegranym meczu ze Stalą Rzeszów trener Gonçalo Feio złożył rezygnację z funkcji I trenera zespołu. Rezygnacja ta została przyjęta przez władze Klubu.



Nowym trenerem Motoru zostanie teraz Mateusz Stolarski.



Szczegóły 👇https://t.co/zD3bfWaMwj pic.twitter.com/CWHWstjSQI — Motor Lublin (@MotorLublin) March 18, 2024

Feio prowadził zespół z Lublina od września 2022 roku. Portugalczyk był trenerem polskiego klubu przez 52 spotkania. 31 z tych starć zakończyło się triumfami Motoru.