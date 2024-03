Dzień po finale Pucharu CEV siatkarzy, który padł łupem Asseco Resovii Rzeszów, o to trofeum powalczą siatkarki. W decydującym meczu zmierzą się Reale Mutua Fenrea Chieri oraz Viteos Neuchatel UC. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Zdecydowanymi faworytkami tego starcia są zawodniczki z Włoch, które w drodze do finału wyeliminowały m.in. Grupę Azoty Chemika Police. Obie drużyny spotkały się w 1/8 finału. Ekipa z Półwyspu Apenińskiego wygrała u siebie 3:1 oraz na wyjeździe 3:2.

Podobnie jak w przypadku siatkarzy, o zwycięstwie w Pucharze CEV siatkarek decyduje dwumecz. Reale Mutua Fenera Chieri wygrał pierwsze starcie w Szwajcarii bez straty seta. A to oznacza, że w rewanżu potrzebuje tylko dwóch wygranych odsłon, aby sięgnąć po trofeum.

Dla zawodniczek Viteos Neuchatel UC sam udział w finale europejskich rozgrywek drugiej kategorii to już wielki sukces. Co ciekawe, podobnie jak ekipa Chieri, również na swojej drodze spotkały zespół z TAURON Ligi. Szwajcarki w półfinale wyeliminowały Grot Budowlanych Łódź, co należy uznać za niespodziankę. O awansie zadecydował złoty set.

O ile w męskiej siatkówce klubowej na razie dominują polskie drużyny, czego dowodem triumf w Pucharze Challenge Projektu Warszawa oraz w Pucharze CEV Asseco Resovii, tak w przypadku kobiet równych sobie nie mają zespoły z Italii. Po Puchar Challenge sięgnęła już Novara, a wszystko wskazuje na to, że Puchar CEV zdobędzie Chieri. Na rozstrzygnięcie w tej drugiej kwestii trzeba jeszcze poczekać do środowego wieczora.

