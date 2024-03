Aż sam się uśmiechnął. Takiego słowa użył Jakub Kochanowski, by opisać grę Resovii (WIDEO)

We wtorek w hali "Podpromie" Asseco Resovia po raz drugi pokonała ekipę z Luneburga 3:0 i zapewniła sobie zwycięstwo w Pucharze CEV w sezonie 2023/2024. Ekipa z Podkarpacia jest pierwszym polskim męskim zespołem, który triumfował w tych rozgrywkach.

- Duża radość, nie tylko ze względu na to, że wygraliśmy ten puchar, ale też że zrobiliśmy to jako pierwszy polski zespół. Jesteśmy pierwsi, tego już na pewno nikt nam nie zabierze, to się będzie pamiętało i zawsze to taki miły, dodatkowy akcencik - mówił po drugim finałowym spotkaniu środkowy rzeszowskiej drużyny Jakub Kochanowski.

W rewanżu siatkarze z Dolnej Saksonii postawili Resovii trudniejsze warunki, niż tydzień wcześniej na własnym terenie. Zwłaszcza w pierwszym secie gospodarze musieli się mocno natrudzić, by zakończyć ją wygraną.

- Przeciwnik zagrał tak, jak spodziewaliśmy się, że zagra też w pierwszym meczu. Tam chyba trochę nie udźwignęli presji grając przed własną publicznością, tutaj grali już naprawdę bardzo dobrze w elementach, z których słyną, czyli w obronie i w asekuracji. W pierwszym secie grało się z nimi bardzo ciężko. W tym drugim już trochę znaleźliśmy sposób na ich grę i po dwóch setach była wielka radość - podsumował przebieg meczu Kochanowski w rozmowie z dziennikarką Polsatu Sport Bożeną Pieczko.

W mediach społecznościowych 26-letni środkowy notuje różne ciekawe określenia dyspozycji siatkarzy Resovii w ich meczach. Jakie słowo jego zdaniem najlepiej opisuje postawę rzeszowian w finale Pucharu CEV?

- Gargantuiczna forma Asseco Resovii w tym spotkaniu spotkaniu. I w tym poprzednim również - odpowiedział Kochanowski z szerokim uśmiechem. Zdradził też, że trener rzeszowskiej ekipy Giampaolo Medei zmienił plany na środę i zdobywcy Pucharu CEV będą mieli tego dnia wolne. Tym samym dostali trochę czasu, by poświętować swój sukces.