Nadchodzący weekend będzie bardzo intensywny dla Babilon MMA. Dzień po dniu odbędą się dwie gale spod szyldu organizacji. Najpierw zawodnicy wejdą do klatki w Skierniewicach. Kiedy gala Babilon MMA 43? O której godzinie? Transmisja gali w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go. Poniżej karta walk Babilon MMA 43.

W walce wieczoru dojdzie do starcia, którego stawką będzie tytuł mistrza organizacji w kategorii lekkiej. Aktualny czempion Mateusz Makarowski skrzyżuje rękawice z Krzysztofem Mendlewskim. Pierwotnie rywalem "Podkarpackiego Boga Wojny" w pojedynku o pas miał być Marcin Jabłoński, lecz zawodnik z Olsztyna wypadł z karty walk z powodu kontuzji.

Organizacja podjęła decyzję o przesunięciu do main eventu Mendlewskiego. Pierwotnie zawodnik z Murowanej Gośliny miał w Skierniewicach zmierzyć się z Fabiano Silvą. Ostatecznie rywalem "Jacarezinho" został Patryk Duński, a Mendlewski stanie przed szansą sięgnięcia po mistrzowski pas.

Szczególnego smaczku walce wieczoru dodaje fakt, iż Makarowski i Mendlewski już raz mierzyli się ze sobą. Na Babilon MMA 24 lepszy okazał się ten drugi. Obecny pretendent zwyciężył jednogłośną decyzją sędziów. Dla zawodnika Nemesis Team była to jedyna porażka w organizacji. Czy mistrz udanie zrewanżuje się pretendentowi i zachowa pas? Czy może Mendlewski ponownie będzie górą i to on sięgnie po tytuł?

Gala w Skierniewicach zapowiada się bardzo interesująco. Ciekawie powinno być we wspomnianym starciu Silvy z Duńskim. Ponadto w karcie walk znalazły się pojedynki utalentowanych Huberta Wybierały i Iwo Baraniewskiego. Emocji nie powinno zabraknąć również w potyczce zakontraktowanej w limicie kategorii półśredniej, w której Krystian Szczęsny zmierzy się z Markiem Jakimowiczem.

Babilon MMA 43. Karta walk. Kiedy gala? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Gala Babilon MMA 43 odbędzie się w piątek 22 marca. Transmisja w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz Super Polsacie (od 20:00).

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze lekkiej (do 70 kg):

5 x 5 min – Mateusz Makarowski (11-5-1) vs Krzysztof Mendlewski (6-3)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min – Fabiano „Jacarezinho” Silva (34-14-1) vs Patryk Duński (10-6-1)



Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min – Krystian Szczęsny (3-2) vs Marek „Grizzly” Jakimowicz (3-3)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Piotr "Tadek" Drozdowski (4-7) vs Przemysław Wełnicki (0-2)



Walka w umownym limicie do 95 kg:

3 x 5 min – Iwo Baraniewski (2-0) vs Michał "Gutek" Gutowski (11-16)



Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min – Arkadiusz Kolus (1-1-1) vs Kacper "Sandro" Pakeltys (1-0)



Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Hubert Wybierała (debiut) vs Łukasz Kłos (debiut)



Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Bartosz Wdowiński vs Szymon Sobków



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min – Maciek Korbecki vs Jakub Pakulski