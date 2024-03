FEN 54: Organizacja 17 maja wraca do Piły

Gala FEN 54 odbędzie się 17 maja w Pile. W walce wieczoru zmierzą się Vitalii Yakimenko (8-1, 3 KO, 3 SUB) z Faridem Alibabadazade (12-6-1, 4 KO, 4 SUB). Stawką tego pojedynku będzie pas mistrzowski FEN w kategorii muszej.

Ponadto kibice w Pile zobaczą bohatera lokalnej publiczności, Gracjana Wyroślaka (5-1, 1 KO, 1 SUB), Jana Ciepłowskiego (6-0, 1 KO, 1 SUB), Łukasza Olecha (4-1, 4 SUB) i Oleksandra Moisę (1-1, 1 KO).

Karta walk gali FEN 54:

Walka wieczoru o pas w kategorii muszej: Vitaliy Yakimenko - Farid Alibabazade

Gracjan Wyroślak - Maksim Grabovich

Jan Ciepłowski - TBA

Łukasz Olech - TBA

Adrian Gorący - Maksymilian Kowalski

Oleksandr Moisa - Michał Romaneczko

Wojciech Demczur - Marcin Kopcza

Bartłomiej Skowyra - Patryk Marzec

Jakub Szymanowski - Natan Niewiadomski

Informacja Prasowa