Igor Juricic urodził się w chorwackiej Rijece i właśnie w rodzinnym mieście zaczął przygodę z siatkówką młodzieżową, a pierwszy kontrakt w seniorskim zespole podpisał w 1995 r. w Zagrzebiu. Po 4 latach w stolicy Chorwacji, i jednocześnie z czterema złotymi medalami, przeniósł się do Polski, gdzie przez jeden sezon grał w AZS-ie Częstochowa.

W ekipie z województwa śląskiego, prowadzonej wówczas przez trenera Macieja Jarosza, sięgnął po brąz mistrzostw Polski, ale kolejne rozgrywki rozegrał już w Wiedniu. W trakcie trenerskiej kariery, którą rozpoczął we Francji prowadził Harnes VB, Tourcoing LM, a w międzyczasie był szkoleniowcem beligjskiego Prefaxis Menen. Od 2020 roku prowadził Biełogorje Biełgorod, a po krótkim epizodzie z Foinikas Syros przeniósł się do Kuzbassu Kemerowo. Od 2022 roku prowadzi Trefl Gdańsk, z którym rozstanie się po tym sezonie, co zdradził w rozmowie z portalem Sportcom.hr.



- Cykl pracy, który tam rozpocząłem, dobiega końca. Wielu zawodników odchodzi, a klub zmienia dotychczasową politykę wspierania młodych zawodników, więc się rozstajemy. Dokonaliśmy wielkich rzeczy, których nawet się po nas nie spodziewano, bo mając bardzo młodych i niedoświadczonych zawodników jesteśmy na piątym miejscu, a nasz budżet to na przykład 12. miejsce w lidze na 16 klubów - powiedział trener Trefla w rozmowie z chorwackim portalem Sportcom.hr.



Nowym pracodawcą Chorwata będzie rodzima reprezentacja narodowa. Doświadczony szkoleniowiec obejmie kadrę po Cedrciu Enardzie, który przeniósł się w lutym do Turcji.



- Cieszę się, że pewne sprawy w końcu się unormowały i mogę przyjąć zaproszenie do objęcia funkcji selekcjonera Chorwacji. Jestem za granicą od dawna, około 20 lat, więc często mogę powiedzieć, że nie jestem ani Francuzem we Francji, ani Chorwatem w Chorwacji. Ale dzięki temu wiele się nauczyłem i chcę przekazać tę wiedzę naszym graczom. Jestem ambitny, śledzę reprezentację Chorwacji i widzę postępy. Wiem jak to wszystko ulepszyć, mam wizję - dodał Juricic we wspomnianym wywiadzie.



Reprezentacja Chorwacji w ostatnim czasie notowała sukcesy w Lidze Europejskiej dwukrotnie zdobywając brązowe medale w latach 2022 i 2023. Podczas mistrzostw Europy w 2021 roku Chorwaci zajęli 14. miejsce.

PI, Polsat Sport