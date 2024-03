Jaki skład na mecz Polska - Estonia? Jak zagrają Biało-Czerwoni?

Wielkimi krokami zbliża się mecz Polska - Estonia. Jaki skład na to spotkanie wybierze Michał Probierz? Eksperci w programie Cafe Futbol podali możliwe jedenastki.

W czwartek 21 marca piłkarska reprezentacja Polski na PGE Narodowym podejmie narodową drużynę Estonii. Jeżeli podopieczni Michała Probierza przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę, to przybliżą się do awansu na zbliżające się mistrzostwa Europy.

Presja na piłkarzach i selekcjonerze jest zatem ogromna. Szkoleniowiec Biało-Czerwonych będzie musiał wystawić skład, który jego zdaniem najlepiej poradzi sobie w zbliżającym się starciu.

Pomocną dłoń Probierzowi podali eksperci. W ostatnim odcinku programu Cafe Futbol goście Bożydara Iwanowa wskazali, jakie jedenastki wystawiliby na mecz z Estonią. Warto zaznaczyć, że eksperci wskazali poniższe składy jeszcze przed ogłoszeniem kadry na barażowe spotkanie.

Skład Tomasza Hajty:

Bułka - Dawidowicz, Salamon, Kiwior - Cash, Moder, Slisz, Frankowski - S. Szymański, Grosicki - Lewandowski

- Dlaczego Bułka? Wojciech Szczęsny mocno przyczynił się do tego, że zajęliśmy trzecie miejsce w eliminacjach. Przede wszystkim szukam czegoś świeżego w bramce. Jakoś jest? Jest. Będzie zmotywowany? Będzie. Uważam, że na dzień dzisiejszy lepiej od Szczęsnego gra nogami i inaczej reaguje na linii bramkowej - uzasadnił Hajto.

- Oglądam go w lidze francuskiej i jest niesamowity w tym sezonie. Nie ma co tego ukrywać, więc wykorzystajmy jego dobrą dyspozycję. Jeżeli Estonia stworzy sobie przez 90 minut jedną okazję, on jest na tyle gibki, że tę sytuację obroni - dodał ekspert.

Skład Romana Kołtonia:

Szczęsny - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Slisz - Frankowski, S. Szymański, Zieliński, Zalewski - Świderski, Lewandowski

- Wydaje mi się, że nawiązuję do składu, który wystawi Probierz. Na lewym wahadle Zalewski, bo dla mnie to największy wygrany tych meczów listopadowych - powiedział Kołtoń.

- Tu jest Świderski i Lewandowski, ponieważ Robert też się domaga cały czas drugiego napastnika. Udzielił wywiadu, w którym powiedział, że ten drugi napastnik mu pomaga - podkreślił ekspert.

Skład Roberta Błońskiego

Szczęsny - Cash, Salamon, Bednarek, Kiwior - Slisz (lub Romanczuk) - Frankowski, Zieliński, S. Szymański, Grosicki - Lewandowski

- Tutaj mamy niespotykaną dotąd sytuację, że są piłkarze grający. Owszem, możemy się przyczepić, że nie mają liczb. Nicola (Zalewski) nie ma liczb w klubie, Piotrek (Zieliński) nie ma liczb w klubie, Frankowski... - powiedział Błoński.

- Ale nie mamy dziś problemów takich, że piłkarze nie grają. Nawet Zieliński, który w Serie A dwa razy wychodził ostatnio w podstawowym składzie i dwa razy wchodził z ławki - podkreślił dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

Skład Cezarego Kowalskiego

Bułka - Cash, Walukiewicz, Dawidowicz, Kiwior - Moder, Zieliński - Marczuk, S. Szymański, Grosicki - Lewandowski

- Moder był brakującym ogniwem w tej kadrze i takiego pomocnika po prostu brakowało. Pewnie nie jest jeszcze w optymalnej formie, ale myślę, że taką gotowość osiągnie - powiedział Kowalski.

- Zwłaszcza w takim meczu z Estonią myślę, że może błyszczeć - dodał ekspert i komentator Polsatu Sport.