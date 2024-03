Piłkarskie szachy Michała Probierza. Kto powinien zagrać w meczu z Estonią?

W czwartek 14 marca, czyli tydzień przed rywalizacją z Estonią, Michał Probierz ogłosił powołania na mecze na baraże Euro 2024. Na liście pojawiło się parę zaskakujących nazwisk jak m.in. Dominik Marczuk (Jagiellonia Białystok), który stanie przed szansą debiutu w seniorskiej kadrze.

ZOBACZ TAKŻE: „To pomyłka, to nie ta półka”. Były reprezentant Polski krytycznie o powołaniach Probierza

W najnowszym wydaniu magazynu "Cafe Futbol" nasi eksperci pochylili się nad powołaniami i ewentualnymi wyborami personalnymi trenera Probierza. W studiu swoje przewidywane składy na mecz z Estonią zaprezentowali: Tomasz Hajto, Roman Kołtoń ("Prawda Futbolu"), Robert Błoński ("Przegląd Sportowy") oraz Cezary Kowalski.

Skład Tomasza Hajty

Bułka - Dawidowicz, Salamon, Kiwior - Cash, Moder, Slisz, Frankowski - S. Szymański, Grosicki - Lewandowski

- Dlaczego Bułka? Wojciech Szczęsny mocno przyczynił się do tego, że zajęliśmy trzecie miejsce w eliminacjach. Przede wszystkim szukam czegoś świeżego w bramce. Jakoś jest? Jest. Będzie zmotywowany? Będzie. Uważam, że na dzień dzisiejszy lepiej od Szczęsnego gra nogami i inaczej reaguje na linii bramkowej - uzasadnił Hajto.

- Oglądam go w lidze francuskiej i jest niesamowity w tym sezonie. Nie ma co tego ukrywać, więc wykorzystajmy jego dobrą dyspozycję. Jeżeli Estonia stworzy sobie przez 90 minut jedną okazję, on jest na tyle gibki, że tę sytuację obroni - dodał ekspert.

Skład Romana Kołtonia

Szczęsny - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Slisz - Frankowski, S. Szymański, Zieliński, Zalewski - Świderski, Lewandowski

- Wydaje mi się, że nawiązuję do składu, który wystawi Probierz. Na lewym wahadle Zalewski, bo dla mnie to największy wygrany tych meczów listopadowych - powiedział Kołtoń.

- Tu jest Świderski i Lewandowski, ponieważ Robert też się domaga cały czas drugiego napastnika. Udzielił wywiadu, w którym powiedział, że ten drugi napastnik mu pomaga - podkreślił ekspert.

Skład Roberta Błońskiego

Szczęsny - Cash, Salamon, Bednarek, Kiwior - Slisz (lub Romanczuk) - Frankowski, Zieliński, S. Szymański, Grosicki - Lewandowski

- Tutaj mamy niespotykaną dotąd sytuację, że są piłkarze grający. Owszem, możemy się przyczepić, że nie mają liczb. Nicola (Zalewski) nie ma liczb w klubie, Piotrek (Zieliński) nie ma liczb w klubie, Frankowski... - powiedział Błoński.

- Ale nie mamy dziś problemów takich, że piłkarze nie grają. Nawet Zieliński, który w Serie A dwa razy wychodził ostatnio w podstawowym składzie i dwa razy wchodził z ławki - podkreślił dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

Skład Cezarego Kowalskiego

Bułka - Cash, Walukiewicz, Dawidowicz, Kiwior - Moder, Zieliński - Marczuk, S. Szymański, Grosicki - Lewandowski

- Moder był brakującym ogniwem w tej kadrze i takiego pomocnika po prostu brakowało. Pewnie nie jest jeszcze w optymalnej formie, ale myślę, że taką gotowość osiągnie - powiedział Kowalski.

- Zwłaszcza w takim meczu z Estonią myślę, że może błyszczeć - dodał ekspert i komentator Polsatu Sport.

Kiedy mecz Polska - Estonia? O której godzinie mecz Polska - Estonia?

Mecz Polska - Estonia zostanie rozegrany w czwartek 21 marca. Godzina meczu Polska - Estonia to 20:45.