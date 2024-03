Polski trener zrezygnował z prowadzenia reprezentacji. Podał powody

Gogol objął drużynę narodowa Łotwy w 2022 roku. W pierwszym sezonie pracy nie zdołał wywalczyć kwalifikacji na mistrzostwa Europy 2023 - na drodze jego ekipy stanęła wyżej notowana Finlandia. Z kolei w ubiegłym roku polski trener osiągnął z Łotyszami spory sukces wygrywając Srebrną Ligę Europejskiej. W półfinale rozgrywek Łotysze pokonali reprezentację Austrii, a w finale - Węgrów.

W sierpniu 2023 pochodzący ze Szczecina 38-letni szkoleniowiec objął zespół z japońskiej V. League, JTEKT Stings. Sezon 2023/2024 zakończył z nim na ósmym miejscu.

Po kilku miesiącach łączenia obowiązków selekcjonera Łotwy i trenera "Żądeł" z Kariyi Gogol uznał, że nie będzie łączyć tych zajęć tak, by nie ucierpiała na tym jakość jego pracy. Dlatego postanowił zrezygnować z prowadzenia łotewskiej drużyny narodowej. Z tamtejszą federacją siatkarską rozstał się za porozumieniem stron.

"To dla mnie bardzo smutny i trudny dzień, jako że muszę ustąpić ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Łotwy. Powód, dla którego podjąłem tą trudną decyzję, jest związany z moimi obowiązkami jako pierwszego trenera JTEKT Stings w Japonii i krótkim kalendarzem reprezentacyjnym w nadchodzącym sezonie. Trudno jest być jedną nogą w Azji, drugą w Europie i utrzymywać określoną jakość pracy" - napisał polski trener na swoim profilu na Facebooku.

Gogol dodał, że uśmiecha się, gdy myśli o pracy, jaką wykonał z łotewską kadrą od początku swojej pracy w 2022 roku. "Jestem wdzięczny wszystkim osobom, które spotkałem na Łotwie. Dzielimy tak wiele wspomnień. Od alarmów pożarowych do złotych medali. Drużyna zrobiła duże kroki do przodu, a jej zawodnicy grają w coraz lepszych klubach. Po 23 latach mamy czterech Łotyszy w Polsce, w najlepszej lidze na świecie, co napawa mnie wielką dumą. 20. miejsce w rankingu CEV jest bazą do wykonania kolejnych kroków. Jestem pewien, że Łotwa awansuje na mistrzostwa Europy w 2025 roku i życzę jej tego z całego serca".

Szkoleniowiec, który w latach 2018-2021 był asystentem Vitala Heynena w reprezentacji Polski, podziękował wszystkim pracownikom łotewskiej federacji oraz siatkarzom, z którymi pracował. "Jesteście świetną grupą ludzi, a teraz jest być może najlepszy czas dla łotewskiej siatkówki od wielu lat. Wierzcie w siebie, a wszystko inne przyjdzie samo" - napisał.

Poza JTEKT Stings, kadrą Łotwy i Polski Gogol pracował m.in. jako pierwszy trener plusligowych zespołów ze Szczecina (2016-2019), Olsztyna (2018-2019) i Bełchatowa (2019-2021). Z kadrą Heynena w 2018 roku wywalczył mistrzostwo świata.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport