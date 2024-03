Hubert Hurkacz - Aleksandr Szewczenko. Kto wygrał? Wynik meczu w Miami

Pierwszy set długo był wyrównany i obaj tenisiści wygrywali swoje podania. Pierwsze przełamanie przyszło w dziewiątym gemie, kiedy Hurkacz wygrał gema przy serwisie rywala. Zaraz potem utrzymał swój serwis i triumfował w premierowej partii 6:4.

Drugie starcie miało podobny przebieg do pierwszego. Zawodnicy wygrywali swoje podanie i do rozstrzygnięcia losów tego seta konieczne było rozegranie tie-breaka. W tym lepszy okazał się reprezentant Kazachstanu, który triumfował 7:2 i doprowadził do remisu w całym meczu.

Hurkacz - Szewczenko. Kto wygrał? Wynik meczu

Hurkacz i Szewczenko wcześniej rywalizowali dwukrotnie. W obu przypadkach lepszy był Polak - najpierw wygrał w 2023 roku w Dubaju, a rok później w Marsylii.

W kolejnej rundzie wygrany spotkania Hurkacz - Szewczenko zmierzy się z lepszym z meczu Sebastian Korda - Roberto Bautista-Agut.

Hubert Hurkacz - Aleksandr Szewczenko 6:4, 6:7

BS, Polsat Sport