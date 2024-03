Nowa liga siatkarska ściąga gwiazdy! Pojawiły się głośne nazwiska

Nowa liga siatkarska rozpoczęła już jakiś czas temu rozpoczęła prezentację nowych zawodniczek. Początkowo były to głównie Amerykanki, ale coraz częściej pojawiają się w tym gronie również reprezentantki innych krajów.

W przyszłym sezonie w LOVB zagra Andrea Drews. Atakująca reprezentacji USA, z którą wywalczyła mistrzostwo olimpijskie (Tokio 2020). Występuje obecnie w lidze japońskiej, w drużynie JT Marvelous. Następny ciekawy transfer to pozyskana z Imoco Volley Conegliano Alessia Gennari. Przyjmująca reprezentacji Włoch w swej karierze wywalczyła m.in. mistrzostwo Europy (2021) oraz brązowy medal mistrzostw świata 2022.

Kolejną ogłoszoną ostatnio zawodniczką jest Manami Kojima – libero z Japonii, obecnie grająca w rodzimej VLeague w ekipie Nec Red Rockets. W LOVB ma również zagrać amerykańska przyjmująca Claire Hoffman, obecnie zawodniczka francuskiego klubu Beziers Volley. Inną zawodniczką z USA ogłoszoną przez LOVB jest środkowa Emily Thater, w tym sezonie występująca w zespole z Francji – Levallois Paris Saint Cloud.

Ta piątka dołączyła do kilku innych znanych siatkarek, których grę w lidze USA ogłoszono wcześniej. W załączonej galerii zdjęć siatkarki, które mają zagrać w nowej amerykańskiej profesjonalnej lidze siatkarskiej – League One Volleyball (LOVB):



Siatkarki, które zagrają w League One Volleyball (LOVB) Zobacz galerię

Temat profesjonalnej ligi siatkarskiej w USA poruszono również w magazynie #7strefa.

– Trzeba wziąć pod uwagę to, że w nadchodzącym sezonie poziom w Europie trochę spadnie, ponieważ powstaje profesjonalna liga w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej wartościowe i najlepiej opłacane zawodniczki mogą przenieść się do USA. Być może będzie to okazja dla polskich klubów, by doszły dalej w europejskich pucharach – stwierdziła siatkarska ekspert Polsatu Sport Dorota Świeniewicz-Brandt.