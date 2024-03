On naprawdę to powiedział! Co na to kibice Resovii?

Medei jest trenerem Resovii od 2022 roku. W poprzednim sezonie sięgnął z rzeszowianami po brązowy medal w PlusLidze, a w obecnej kampanii ma już na koncie triumf w Pucharze CEV. Dla 50-latka to drugie takie trofeum w karierze. Wcześniej zdobył je jako szkoleniowiec francuskiego Tours VB w 2017 roku.

Włoch w swojej karierze trenerskiej pracował m.in. w Cucine Lube Civitanova, a w latach 2019-2021 prowadził turecki Ziraat Bankasi. W rozmowie z portalem "Volley News" dał wyraźnie do zrozumienia, że tęskni za ojczyzną i chciałby wrócić do Italii.

- Czy chciałbym wrócić do Włoch? Bardzo. Słyszałem już wiele doniesień na temat możliwości mojego powrotu i chciałbym, aby te doniesienia wreszcie się skonkretyzowały - wyznał otwarcie.

Dodatkowo Medei został zapytany, którego siatkarza z PlusLigi z chęcią zobaczyłby w rozgrywkach SuperLegi. Padło konkretne nazwisko.

- Zacznijmy od tego, że nie jest łatwo wyciągnąć czołowych polskich zawodników z tamtejszych rozgrywek. Tylko niewielu z nich gra za granicą - Leon, Semeniuk, Kurek. Rozgrywki włoskie i polskie są do siebie zbliżone poziomem oraz ekonomicznie, więc wielu woli zostać. Aczkolwiek, bardzo chciałbym zobaczyć we Włoszech Tomasza Fornala. To być może zawodnik mniej znany, ale kompletny we wszystkich fundamentalnych aspektach. Nie ma zbyt wielu takich siatkarzy. Tacy gracze są naprawdę bardzo cenni dla drużyny. Niestety, tak jak powiedziałem, to się nie wydarzy - skwitował Medei, sugerując, że zawodnik Jastrzębskiego Węgla przedłużył niedawno kontrakt z mistrzami Polski.