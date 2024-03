To już przesądzone! Legendarny polski klub siatkarski spadł z ligi

Gwardia Wrocław była czołowym polskim klubem początku lat osiemdziesiątych. Przez trzy sezony z rzędu sięgnęła po mistrzostwo Polski (1980, 1981, 1982), a w kolejnych dwukrotnie wywalczyła wicemistrzostwo (1983, 1984). Wrocławscy siatkarze sięgnęli w tamtym okresie również po Puchar Polski (1981) oraz brązowy medal Pucharu Mistrzów (1981).

We Wrocławiu próbowano nawiązać do lat świetności. Drużyna w 2018 roku awansowała na zaplecze PlusLigi i zajmowała miejsca w czołówce pierwszej ligi (dwukrotnie czwarte – 2021, 2023). Pojawiły się marzenia o powrocie do elity, które jednak trzeba będzie odłożyć na później.

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu okazało się, że Gwardia boryka się z ogromnymi kłopotami finansowo-organizacyjnymi. Pojawiło się nawet zagrożenie, że klub nie przystąpi do rozgrywek. Ostatecznie udało się zagrać, ale skromny budżet wystarczył jedynie na walkę o utrzymanie. Zakończyła się ona niepowodzeniem. Wyjazdowa porażka 0:3 z PSG KPS Siedlce w 29. kolejce przesądziła o degradacji wrocławskiego klubu.

Jeszcze wcześniej, bo w 28. kolejce przesądzony został los KGHM SPS Głogów. Drużyna ta straciła szansę na utrzymanie po wyjazdowej porażce 1:3 z Mickiewiczem Kluczbork. Chrobry Głogów awansował do pierwszej ligi w 2021 roku. Najlepszym wynikiem tej drużyny było dziewiąte miejsce w sezonie 2022/23.

Przypomnijmy, że z Tauron 1. Ligi siatkarzy spadają ostatnia i przedostatnia drużyna fazy zasadniczej, z wyłączeniem SMS PZPS Spała. Osiem czołowych ekip w tabeli będzie rywalizowało w play-off.