Była kapitanem siatkarskiej reprezentacji. Kończy karierę w wieku 26 lat

Van Gestel to zawodniczka na pewno dobrze znana wszystkim kibicom siatkówki. Przyjmująca ostatnio była częścią niemieckiego zespołu Alemannia Aachen. Razem z siatkarską reprezentacją Belgii, której była kapitanem, wzięła udział między innymi w zeszłorocznych mistrzostwach Europy.

Teraz siatkarka podjęła zaskakującą decyzję. W wieku 26 lat postanowiła zakończyć swoją sportową karierę. Jak się okazuje, Van Gestel chce zostać teraz dietetykiem dziecięcym.

"Wiem, że ta decyzja będzie zaskoczeniem dla świata zewnętrznego i tych, którzy mnie nie znają, ale na pewno nie jest to zaskoczenie dla mojego najbliższego otoczenia. Myślałam o tym kroku od lat. Zawsze zadawałam sobie pytanie: Czy naprawdę tego chcę? Dlatego dokładnie przemyślałam tę kwestię i szczegółowo omówiłam ją z moimi krewnymi, przyjaciółmi i koleżankami z drużyny. Zawsze byłem poza domem, zawsze musiałem odmawiać sobie spotkań towarzyskich. Ludzie często myślą, że przeżywasz wspaniałe przygody za granicą – i przez większość czasu jest wspaniale – ale nie widzą, że po 18:00 jesteś sama w swoim mieszkaniu, musisz sama jeść i oglądać telewizję. Możesz mieć przyjaciół w zespole, ale to nie to samo, co w domu. To wydawało mi się coraz trudniejsze. Mój chłopak gra w siatkówkę w Belgii i mógłby przyjechać na weekend, ale nie mogłabym go poprosić, żeby całkowicie wywrócił swojego życia do góry nogami. W trakcie mojej kariery siatkarskiej musiałem rozłożyć naukę na kilka lat. Przez jakiś czas myślałem, żeby rzucić naukę, ale nauczyciel przekonał mnie, żebym kontynuował. A teraz naprawdę chcę zostać dietetykiem dziecięcym" - można przeczytać w poście opublikowanym na koncie Vsever 2.0 na platformie X.