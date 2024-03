26-0! Wielki wyczyn drużyny gwiazdy siatkarskiej reprezentacji Polski

Conegliano w całej pierwszej części rozgrywek straciło zaledwie trzy punkty, w trzech spotkaniach wygranych 3:2. Aktualne mistrzynie Włoch piętnaście razy zwyciężały 3:0 i osiem razy 3:1. Drugie Scandicci wyprzedziły o dwanaście punktów, a trzeci Allianz Vero Volley Mediolan, z którym zmierzą się w maju w finale Ligi Mistrzyń - o piętnaście.

Drużyna z Wenecji Euganejskiej po raz drugi zakończyła fazę zasadniczą Serie A bez porażki - wcześniej dokonała tego w sezonie 2020/2021, gdy wygrała dwadzieścia cztery mecze. W ubiegłym sezonie drużyna Wołosz przegrała tylko jedno z dwudziestu sześciu spotkań.

W ostatniej, 26. kolejce Conegliano pokonało na wyjeździe 3:1 Uyba Volley Busto Arsizio. Polska rozgrywająca była w tym starciu rezerwową. Na boisku pojawiła się tylko w drugim secie i zdobyła jeden punkt.

W kwadracie dla rezerwowych większość ostatniego spotkania swojego zespołu spędziła również Olivia Różański. Jej Volley Bergamo 1991 w meczu ze Scandicci potrzebowało co najmniej jednego punktu, by uchronić się przed degradacją i osiągnęło cel. Nieoczekiwanie wygrało dwa pierwsze sety i dopisało do swojego dorobku punkt na wagę złota. Dzięki niemu wyprzedziło w tabeli Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, które w niedzielę przegrało 1:3 z Il Bisonte Firenze. Choć w całym rozgrywkach ekipa z Cuneo wygrała o dwa mecze więcej, niż drużyna Różański, została zdegradowana. Drugim zespołem, która spadł do Serie A2, został Itas Trentino.

Polska przyjmująca w meczu ze Scandicci zagrała w czwartym i w piątym secie. Zdobyła dla swojej ekipy cztery punkty. W tie-breaku tego spotkania w barwach Savino Del Bene zadebiutowała Pola Nowakowska, która w ubiegłym tygodniu dołączyła do zespołu trenera Massimo Barboliniego z Metalkasu Pałacu Bydgoszcz.

Do fazy play-off nie zdołało awansować Trasportipesanti Casalmaggiore, w którego barwach występuje Malwina Smarzek. W 26. kolejce Casalmaggiore przegrało na wyjeździe 0:3 z Reale Mutua Fenera Chieri '76. Polka grała w pierwszych dwóch setach i zdobyła trzy punkty.

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe zostaną rozegrane 27 marca.

Tabela Serie A1 siatkarek po fazie zasadniczej:

1. Prosecco Doc Imoco Conegliano 75 punktów (26 zwycięstw - 0 porażek)

2. Savino Del Bene Scandicci 63 (22-4)

3. Allianz Vero Volley Mediolan 60 (21-5)

4. Igor Gorgonzola Novara 56 (19-7)

5. Reale Mutua Fenera Chieri'76 48 (15-11)

6. Wash4green Pinerolo 37 (12-14)

7. Megabox Ond. Savio Vallefoglia 37 (12-14)

8. Aeroitalia Smi Roma 37 (12-14)

9. Trasportipesanti Casalmaggiore 31 (10-16)

10. Il Bisonte Firenze 30 (11-15)

11. Uyba Volley Busto Arsizio 24 (7-19)

12. Volley Bergamo 1991 19 (5-21)

13. Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 18 (7-19)

14. Itas Trentino 11 (3-23)

Pary ćwierćfinałowe:

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Aeroitalia Smi Roma

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri'76

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Allianz Vero Volley Mediolan - Wash4green Pinerolo

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport