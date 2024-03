Niesamowita walka w ćwierćfinałach Serie A siatkarzy. Będą piąte mecze!

Wciąż nie wiadomo, które zespoły dołączą do Itasu Trentino i Sir Susa Vim Perugia w półfinałach włoskiej Superlegi. W niedzielnych spotkaniach Cucine Lube Civitanova pokonało Mint Vero Volley Monza 3:2, a Allianz Mediolan wygrał w takim samym stosunku z Gas Sales Bluenergy Piacenza. W obu seriach ćwierćfinałowych jest remis 2-2.

Rozegrane w niedziele mecze 1/4 finału Serie A trwały grubo ponad dwie godziny i dostarczyły wielkich emocji. Civitanova, która musiała wygrać na terenie rywala, by zachować szanse na awans do strefy medalowej, dwukrotnie obejmowała prowadzenie, ale siatkarze z Monzy dwa razy wyrównywali - najpierw na 1:1 w setach, potem na 2:2. Zwycięstwo i przedłużenie serii do pięciu meczów aktualni wicemistrzowie Włoch zapewnili sobie dopiero w tie-breaku, w którym znakomicie spisywał się Marlon Yant.

To właśnie kubański przyjmujący był najlepiej punktującym graczem meczu, razem z drugim skrzydłowym Cucine Lube, Bułgarem Aleksandrem Nikołowem, do którego trafiła nagroda dla MVP zawodów. Obaj zdobyli po 24 punkty. W ekipie Mint Vero Volley najwięcej punktów zapisano przy nazwisku Kanadyjczyka Stephena Maara - 23.

Mecz w Monzy trwał dwie godziny i 19 minut. Jeszcze dłuższe było spotkanie w Mediolanie, które zakończyło się dopiero po dwóch godzinach i 27 minutach. Prowadzona przez Andreę Anastasiego Piacenza po dwóch pierwszych, niezwykle zaciętych setach, prowadziła 2:0 i była o jedną wygraną partię od zamknięcia serii wynikiem 3-1. Kolejne dwie odsłony, również bardzo wyrównane padły jednak łupem Allianzu i o zwycięstwie zdecydował piąty set, który, biorąc pod uwagę przebieg wcześniejszych części starcia, był zaskakująco jednostronny - gospodarze wygrali go aż 15:6.

Piacenzy nie wystarczyło do wygranej aż 29 punktów zdobytych przez Yuriego Romano. Atakujący reprezentacji Włoch miał świetną, 63-procentową skuteczność w ataku, trzy asy serwisowe i jeden blok. W ekipie Allianzu najlepiej punktującym graczem był Ferre Reggers (38 procent skuteczności w ataku, dwa asy i aż sześć bloków). MVP został jednak wybrany rezerwowy przyjmujący zwycięskiej ekipy Osniel Mergarejo, który w trakcie meczu zastąpił Mateja Kazijskiego.

W obu ćwierćfinałach o awansie do półfinału zdecydują piąte mecze, które odbędą się już w środę. Gospodarzami tych spotkań będą Civitanova oraz Piacenza.

Lepszy z pary Civitanova - Monza w 1/2 finału zmierzy się z aktualnym mistrzem kraju Itasem Trentino. Piacenza lub Allianz zagrają z Perugią.

Wyniki czwartych meczów ćwierćfinałowych włoskiej Serie A1:

Mint Vero Volley Monza - Cucine Lube Civitanova 2:3 (18:25, 25:23, 22:25, 25:18, 13:15)

Monza: Fernando Kreling (1), Arthur Szwarc (17), Stephen Maar (23), Ran Takahashi (15), Gianluca Galassi (12), Gabriele Di Martino (11), Marco Gaggini (libero) oraz Petar Visić, Eric Loeppky (2), Nik Mujanović (1), Thomas Beretta.

Civitanova: Luciano De Cecco (4), Ivan Zaytsev (10), Aleksandar Nikołow (24), Marlon Yant (24), Barthelemy Chinenyeze (9), Simone Anzani (2), Fabio Balaso (libero) oraz Jakob Thelle, Francesco Bisotti (libero), Enrico Diamantini, Adis Lagumdzija (1), Mattia Bottolo (1), Jacopo Larizza (2).

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 2-2

Allianz Mediolan - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3:2 (28:30, 25:27, 25:23, 27:25, 15:6)

Allianz: Paolo Porro (3), Ferre Reggers (22), Yuki Ishikawa (20), Matej Kazijski (6), Marco Vitelli (10), Agustin Loser (13), Damiano Catania (libero) oraz Osniel Mergarejo (12), Nicola Zonta, Petar Dirlić (1).

Piacenza: Antoine Brizard (4), Yuri Romano (29), Ricardo Lucarelli (14), Yoandy Leal (15), Robertlandy Simon (9), Edoardo Caneschi (10), Leonardo Scanferla (libero) oraz Francesco Recine, Fabrizio Gironi (1), Robbert Andringa.

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 2-2

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport