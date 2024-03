To nagranie podbiło sieć! Stysiak zaszalała z koleżankami (WIDEO)

Siatkarki Fenerbahce Opet Stambuł pokonały Eczacibasi Dynavit Stambuł 3:1 w finale Pucharu Turcji. Zwycięską drużynę prowadzi selekcjoner reprezentacji Polski Stefano Lavarini, a siatkarką tego klubu jest Magdalena Stysiak. Dla 23-letniej zawodniczki to pierwszy klubowy sukces w karierze. Świętowała go więc bardzo intensywnie, a nagrania właśnie podbijają sieć!

O tym, kto zdobył tegoroczny Puchar Turcji siatkarek, zdecydował turniej Final 4. W Ankarze spotkały się cztery najlepsze drużyny. W półfinałach rozegranych w sobotę siatkarki Fenerbahce Opet pokonały 3:1 THY Stambuł, a Eczacibasi Dynavit po zaciętym starciu wygrało z VakıfBankiem 3:2 (15:12 w tie-breaku).

ZOBACZ TAKŻE: To jeszcze nie koniec sagi! Są nowe informacje ws. Wilfredo Leona



W niedzielę odbył się natomiast finał. W nim lepsze okazały się zawodniczki Fenerbahce, które pokonały rywalki zza miedzy 3:1. W zespole triumfatorek Magdalena Stysiak wchodziła na zmiany w pierwszym i drugim secie i zdobyła trzy punkty. Martyna Czyrniańska z Eczacibasi nie zagrała w tym spotkaniu. Przypomnijmy, że szkoleniowcem Fenerbahce jest Stefano Lavarini - selekcjoner reprezentacji Polski kobiet.



Siatkarki Fenerbahce Stambuł wywalczyły Puchar Turcji po raz czwarty w historii. Wcześniej triumfowały w latach 2010, 2015 i 2017. Dla Stysiak był to natomiast premierowy sukces w karierze klubowej. Do tej pory jeśli zdobywały trofea, to tylko na niwie reprezentacyjnej.



Trudno się więc dziwić, że Polka intensywnie świętowała z koleżankami ten triumf. Tuż po zakończeniu spotkania - kiedy dwie zawodniczki Fenerbahce udzielały wywiadu - 23-latka przerwała rozmowę, obsypując je konfetti.



Najweselej było jednak już w szatni. Siatkarski ustawiły się w kilku rzędach i... odtańczyły macarenę. Nagranie podbija media społecznościowe:



Fenerbahce, oprócz wygrania Pucharu Turcji, walczy też o triumf w krajowej lidze. Zespół ze Stambułu zajmuje pierwsze miejsce i o cztery punkty wyprzedza drugie Eczacibasi.