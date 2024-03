Na zakończenie 27. kolejki PlusLigi dojdzie do arcyciekawego spotkania. Projekt Warszawa zmierzy się z ubiegłorocznym triumfatorem Ligi Mistrzów, Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Kto wygra ten mecz i przypisze kolejne punkty do swojego konta? Kiedy mecz Projekt - ZAKSA? O której godzinie? Transmisja meczu Projekt Warszawa - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.