Świątek w Miami wygrała dwa spotkania - najpierw 6:1, 6:1 pokonała Włoszkę Camilę Giorgi, a następnie, po znacznie bardziej wyrównanym, trzysetowym starciu ograła Czeszkę Lindę Noskovą.

Rosjanka w trzeciej rundzie pokonała swoją rodaczkę Anastazję Pawluczenkową 6:4, 3:6, 6:3. Pierwszy set spotkania Rosjanek był wyrównany - jedno przełamanie wystarczyło Aleksandrowej do zwycięstwa 6:4. W drugim zanotowała jednak znaczący przestój i Pawluczenkowa prowadziła już 5:0. Wyżej notowana tenisistka zdołała później wrócić do gry, ale mimo trzech wygranych gemów z rzędu nie zdołała odwrócić losów tej partii.

W decydującej odsłonie w pierwszym gemie Aleksandrowa obroniła pięć break pointów. Później obie zawodniczki pewnie utrzymywały swoje podanie, jednak w połowie seta przełamanie zanotowała ta wyżej notowana, co wystarczyło jej do wygranej 6:3 i awansu do 1/8 finału.

Z Aleksandrową Świątek mierzyła się czterokrotnie. Bilans jest dla niej korzystny - trzy razy triumfowała, w tym w lutym w 1/8 finału turnieju w Dausze.

BS, Polsat Sport, PAP