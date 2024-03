Szok! Zwolnili trenera... Kto poprowadzi kadrę siatkarzy na igrzyskach?

Flavio Gulinelli nie będzie już prowadził reprezentacji Egiptu siatkarzy. Trener z Włoch doprowadził drużynę z tego kraju do mistrzostwa Afryki i najlepszego miejsca w rankingu FIVB wśród drużyn afrykańskich, ale nie poprowadzi tej drużyny na igrzyskach w Paryżu. Najprawdopodobniej zastąpi go lokalny fachowiec.

Sytuacja jest o tyle szokująca, że Flavio Gulinelli prowadził już wcześniej reprezentację Egiptu w latach 2015–16, ale działacze tamtejszej federacji zrezygnowali z jego usług przed... igrzyskami w Rio de Janeiro. Historia się powtórzyła, bo kilka dni temu zarząd Egipskiej Federacji Piłki Siatkowej podjął decyzję o rozstaniu z tym szkoleniowcem.





Siatkarze reprezentacji Egiptu pod wodzą włoskiego szkoleniowca nie zdołali awansować do igrzysk bezpośrednio z kwalifikacji. Na rozegranym w październiku 2023 roku turnieju w Tokio zajęli dopiero siódme miejsce, a awans wywalczyły dwie czołowe ekipy. Zdołali jednak wyprzedzić lokalnego rywala – Tunezję, którą ograli w bezpośrednim starciu 3:2. Sprawili również sensację, pokonując po tie-breaku Japończyków. Egipt nie uzyskał kwalifikacji, ale najprawdopodobniej zagra w Paryżu jako najlepsza drużyna z Afryki. Zajmuje obecnie 18. miejsce w rankingu FIVB, Tunezja jest 25., a żadna drużyna afrykańska nie zagra w tegorocznej Lidze Narodów.

Gulinelli nie ukrywa żalu do egipskich działaczy, tym bardziej, że jego umowa zawierała klauzulę, że będzie on trenerem kadry Egiptu, jeśli zagra ona na igrzyskach w Paryżu. W 2023 roku wywalczył z drużyną mistrzostwo Afryki. Egipcjanie wygrali tę imprezę po raz pierwszy od 2015 roku.

– Wiem, że zawodnicy reprezentacji Egiptu nie są zadowoleni z tego, co się dzieje. Wygląda na to, że muszę wyciągnąć wnioski z moich poprzednich błędów i jest mi smutno z powodu tego, co się dzieje. Złożę skargę do władz FIVB na rzecz ochrony moich praw wynikających z umowy – powiedział Gulinelli, cytowany przez portal tatweeg.news.

