Siatkarka potwierdziła transfer do wielkiego klubu. "Oferta nie do odrzucenia"

Anna Nicoletti, najlepiej punktująca zawodniczka fazy zasadniczej tego sezonu tureckiej ekstraklasy siatkarek, w rozmowie z dziennikiem "Il Giornale di Vicenza" potwierdziła, że w przyszłym sezonie będzie grała dla Eczacibasi Stambuł. - To była oferta nie do odrzucenia - powiedziała 28-letnia atakująca.

Nicoletti od 2021 roku występuje w zespole Aydin Buyuksehir Belediyespor, drużynie środka tabeli Vodafone Sultanlar Ligi. dwukrotnie kończyła z nią rozgrywki na siódmy miejscu, w tym sezonie zespół z południowo-zachodniej części kraju zajął dziesiątą pozycję i nie awansował do play-offów.

Mimo przeciętnej postawy swojej drużyny (tylko osiem zwycięstw w dwudziestu sześciu meczach) Włoszka została najlepiej punktującą zawodniczką sezonu regularnego. Zdobyła dla Aydin 524 punkty.

W ostatnich tygodniach włoskie i tureckie media podawały, że w kolejnych rozgrywkach Nicoletti będzie grać w dużo mocniejszym klubie - Eczacibasi Stambuł. Teraz sama siatkarka potwierdziła te doniesienia w rozmowie z dziennikiem ze swoich rodzinnych stron, "Il Giornale di Vicenza".

- Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego. To była oferta nie do odrzucenia - powiedziała. - Moja rola w drużynie będzie inna, ale będę grać z wieloma mistrzyniami, od których mogę się wiele nauczyć. Jestem naprawdę szczęśliwa, że dołączę do topowego klubu - dodała.

Drużyna prowadzona przez trenera Ferhata Akbasa jest aktualnym wicemistrzem kraju oraz zdobywcą Klubowego Mistrzostwa Świata. W tej edycji Ligi Mistrzyń Eczacibasi dotarło do półfinału, w którym przegrało w dwumeczu z A. Carraro Imoco Conegliano.

Pierwszą atakującą i największą gwiazdą zespołu od wielu lat jest Serbka Tijana Bosković. Włoszce przypadnie rola jej zmienniczki. - Z pewnością będę dostawała mniej czasu na boisku, ale jestem pewna, że będą też mecze, w którym wystąpię w pierwszym składzie. W tym sezonie widziałam, że w składzie było dużo rotacji. Trenując razem z Bosković będę miała okazję, by bardzo się rozwinąć - podkreśliła Nicoletti w wywiadzie dla "Il Giornale di Vicenza".

Występy w jednej z najlepszych drużyn klubowych w Europie mogą ułatwić mierzącej 193 centymetry atakującej powrót do reprezentacji Włoch. - Miło by było wrócić, mój czas z pewnością jeszcze nie nadszedł, ale jestem gotowa - zapewniła.

Zawodniczką Eczacibasi jest obecnie polska przyjmująca Martyna Czyrniańska. Akbas, trener zespołu, w przeszłości był szkoleniowcem Grupy Azoty Chemika Police. Jednym z jego asystentów jest Przemysław Kawka, a trenerem przygotowania fizycznego drużyny - Łukasz Filipecki.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport