To już 10 lat programu "Lekkoatletyka dla każdego!". Wzięło w nim udział prawie milion dzieci

– Nie ustajemy w staraniach, by jak najwięcej dzieci zachęcić do uprawiania lekkiej atletyki. Nie tylko po to, by wychować kolejnych lekkoatletycznych mistrzów, ale przede wszystkim, by jak najwięcej młodych ludzi zachęcić do uprawiania lekkiej atletyki, by poprawili swoje zdrowie i jakość życia – mówi wiceprezes PZLA Sebastian Chmara. Jedną z akcji popularyzujących tę dyscyplinę sportu wśród dzieci i młodzieży jest realizowany od dziesięciu lat program „Lekkoatletyka dla każdego!”.