To on zostanie nowym trenerem ZAKSY? Szkoleniowiec "nieśmiało potwierdził"

Grupa Azoty ZAKSA w trakcie obecnego sezonu zakończyła współpracę z Tuomasem Sammelvuo. Do końca sezonu kędzierzynian prowadzi Adam Swaczyna, do tej pory pełniący funkcję asystenta. Jak sytuacja trenerska będzie wyglądać w nowym sezonie? Najmocniejszy pretendent do objęcia roli szkoleniowca ZAKSY "potwierdził" swój transfer do polskiego zespołu.