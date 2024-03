Pewna wygrana polskiego klubu w Lidze Mistrzów.

Po kilku wyrównanych minutach, inicjatywę na parkiecie przejęli mistrzowie Polski. Kielczanie imponowali grą w obronie, a w bramce świetnie spisywał się Andreas Wolff. Niemiec dwukrotnie m.in. obronił rzuty Hansa Messinga i rzut karny wykonywany przez Alexandra Blonza. Skutecznością imponował Alex Dujshebaev, który już po ośmiu minutach miał na swoim koncie trzy bramki.

W 12. min po efektownej bramce Benoita Kounkouda zespół z Kielc prowadził 7:3, a cztery minuty później po trafieniu z koła Tournata już 10:3. Nie pomógł czas wzięty przez trenera Mikkela Voighta. Jego podopieczni mieli problemy ze sforsowaniem kieleckiej defensywy, nawet grając w przewadze, a sami stracili bramkę, kiedy dwóch zawodników Industrii siedziało na ławce kar.

Duńczycy próbowali też gry siedmioma graczami w ataku, wycofując bramkarza, ale i to nie przyniosło efektów. Wolff nadal doprowadzał do rozpaczy gospodarzy. Po 30 minutach niemiecki bramkarz miał na swoim koncie 10 skutecznych obron (55 proc. udanych interwencji), a Industria na przerwę schodziła z ośmiobramową przewagą (18:10).

Na druga połowę podopieczni trenera Tałanta Dujszebajewa wyszli mało skoncentrowani. Dwa razy do kieleckiej bramki trafił Anders Zachariassen i w 34. min. gospodarze zmniejszyli straty do sześciu bramek (13:19). Polska drużyna szybko jednak wróciła do równowagi. Wolff zatrzymał w popisowy sposób Mensinga, a po skutecznych rzutach starszego syna szkoleniowca Industrii i Tournata goście ponownie wrócili do ośmiobramkowego prowadzenia (21:13).

Kielczanie niepodzielnie panowali na parkiecie i nie pozwolili gospodarzom na powrót do gry. Ośmiobramkowa wygrana stawia polski zespół w komfortowej sytuacji przed rewanżem, który za tydzień rozegrany zostanie w stolicy regionu świętokrzyskiego. W zespole Industrii najskuteczniejszy był zdobywca dziewięciu 9 Alex Dujshebaev, a w drużynie duńskiej Emil Madsen i Zachariassen (po 4).

GOG Gudme – Industria Kielce 25:33 (10:18)

GOG Gudme: Matthias Dorgelo, Tobias Thulin – Emil Madsen 4, Anders Zachariassen 4, Nicolai Pedersen 3, Hjalte Lykke 3, Alexander Blonz 3, Henrik Jakobsen 2, Hans Mensing 2, Oskar Rasmussen 2, Kasper Kildelund 1, Joachim Lyng 1, Lauritz Leger, Linus Persson, Antoni Lindskog, Frederik Clausen.

Industria Kielce: Andreas Wolff, Miłosz Wałach – Alex Dujshebaev 9, Haukur Thrastarson 5, Nicolas Tournat 3, Benoit Kounkoud 3, Arkadiusz Moryto 3, Dylan Nahi 3, Michał Olejniczak 3, Daniel Dujshebaev 2, Igor Karacic 1, Arciom Karalek 1, Tomasz Gębala.

BS, PAP