Rajd Safari 2024: Kajetanowicz i Szczepaniak najszybsi na shakedownie

Odcinek testowy (shakedown) to tylko przedsmak tego, co czeka nas w najbliższych dniach. Wyjątkowo trudna i nieprzewidywalna runda WRC to rajd na przetrwanie, w którym liczy się przede wszystkim odpowiednia strategia i tzw. chłodna głowa. Trzeba ją utrzymać przez blisko 370 kilometrów rywalizacji na oesach wytyczonych po bezdrożach Kenii.

– Rajd Safari rozpoczyna się już niebawem. Mamy wszystko sprawdzone, samochód działa jak trzeba, natomiast główna robota dopiero przed nami. Jak do tej pory to najdłuższy rajd w kalendarzu mistrzostw, bardzo nieprzewidywalny. Niesamowicie trudne odcinki, dużo zwierząt, dziur, wielkich kamieni, których jest o wiele więcej niż w ubiegłych latach. To wszystko pozwala mi kochać ten rajd i nienawidzić jednocześnie. Myślę, że największym rywalem na tym rajdzie mogą być ambicje. Walczę ze sobą, bo wiem, że mogę być szybszy w niektórych miejscach, a jednak nie powinienem, chcąc myśleć o finiszu rajdu. To ważne, żeby nie jechać tu tak szybko, jak w Europie i to na razie dla mnie jest trudne. Mimo tego, że mam przejechane dwa Rajdy Safari, to jednak te ambicje cały czas pukają do mojej głowy i będę musiał sobie z tym poradzić. Jestem pozytywnie nastawiony, cały zespół ORLEN Rally Team spisuje się dobrze, auto też. Natomiast, tak jak powiedziałem, wszystko przed nami – mówi Kajetan Kajetanowicz, aktualny mistrz świata WRC2 Challenger.

Tegoroczny Rajd Safari rozpocznie się w czwartek, 28 marca, od SS Kasarani (4,84 km, start o godzinie 12:05 czasu polskiego). Na piątek zaplanowano trzy dwukrotnie pokonywane próby, w tym najdłuższy oes Kedong, mierzący aż 31 i pół kilometra. Sobota i niedziela to również trzy oesy, na których załogi pojawią się dwa razy. Zawody zakończy w niedzielę Power Stage Hell's Gate.

Rajd Safari 2024, nieoficjalne wyniki odcinka testowego (WRC2 Challenger):

1. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) 3:49,8 s

2. Domínguez/Peñate (Citroën C3 Rally2) +8,6 s

3. Ciamin/Roche (Hyundai i20 N Rally2) +15,1 s

4. Patel/Khan (Škoda Fabia R5) +16,7 s

5. Munster/Dumont (Hyundai i20 N Rally2) +17,0 s

6. Chwist/Heller (Škoda Fabia RS Rally2) +20,1 s

7. Tundo/Jessop (Ford Fiesta R5) +23,5 s

8. Díaz-Aboitiz/Sanjuan (Škoda Fabia Rally2 evo) +40,7 s

9. Singh/Khan (Škoda Fabia Rally2 evo) +42,4 s

10. Vassilakis/Krawszik (Ford Fiesta Rally2) +45,0 s

