W Polsce świetnie się sprawdziła. Czołowa siatkarka Tauron Ligi trafi do Włoch?

Lokalny dziennik z Lombardii podaje, że 21-latka ma być jedną z nowych twarzy w zespole, który według doniesień włoskich mediów obejmie utytułowany i doświadczony Giovanni Caprara (złoty medalista MŚ 2006, zwycięzca Ligi Mistrzyń 2005 i 2015). "Prealpina" określa Olayę mianem zawodniczki o wielkim potencjale.

Ten potencjał Kolumbijka pokazuje w trwającym sezonie Tauron Ligi. Jest najlepiej punktującą zawodniczką ekipy z Opola (332 punkty w 24 meczach, średnio 4,2 punktu na seta) i siódmą najlepiej punktującą siatkarką całych rozgrywek. Dwukrotnie wybierano ją MVP meczów UNI.

Mierząca 188 centymetrów skrzydłowa miała duży wkład w wywalczenie przez zespół włoskiego trenera Nicoli Vettoriego siódmego miejsca po fazie zasadniczej, które zagwarantowało Opolankom grę w play-offach. W nich UNI nie sprostało BKS-owi BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - na wyjeździe przegrało 2:3, u siebie 0:3 i odpadło z rywalizacji.

Olaya przyczyniła się także do historycznego awansu swojej drużyny do turnieju finałowego Pucharu Polski. W tych rozgrywkach na drodze UNI również stanął BKS, późniejszy zdobywca trofeum.

Do Opola reprezentantka Kolumbii trafiła przed sezonem 2023/2024 z AJM/FC Porto, z którym zdobyła dwa mistrzostwa Portugalii (2022, 2023). Wcześniej grała też w innej portugalskiej ekipie, CD Aves.

Jesienią ubiegłego roku Olaya brała udział w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich 2024, który rozegrano w Łodzi. Kolumbijki wygrały wówczas tylko jedno z siedmiu spotkań - z Koreą Południową. Siatkarka UNI Opole była drugą najlepiej punktującą zawodniczką swojej reprezentacji (96 punktów), po Amandzie Coneo, obecnie reprezentującej barwy PGE Rysic Rzeszów.

Klub z Busto Arsizio w przeszłości należał do ścisłej czołówki Serie A. W 2012 wywalczył nawet mistrzostwo kraju, a trzy lata później dotarł do finału Ligi Mistrzyń. To właśnie ekipa z Lombardii była pierwszym włoskim zespołem Joanny Wołosz - Polka grała tam w latach 2013-2015. W sezonie 2019/2020 trenerem ekipy był obecny selekcjoner kadry Polski Stefano Lavarini, a w kolejnym obecny opiekun Grupy Azoty Chemika Police Marco Fenoglio.

Swoją markę w europejskiej siatkówce poza Wołosz czy Lavarinim budowały tam również takie gwiazdy, jak Kanadyjka Alexa Gray, Serbka Jovana Stevanović (obie występują obecnie w tureckim Eczacibasi Stambuł) czy Włoszka Alessia Orro (obecnie Allianz Vero Volley Mediolan).

W ostatnich latach drużyna nie może nawiązać do lat swojej świetności. Poprzedni sezon UYBA zakończyła na ósmym miejscu w lidze, w obecnym wygrała w fazie zasadniczej tylko siedem z dwudziestu sześciu spotkań, zajęła 11. pozycję i nie awansowała do play-offów.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport