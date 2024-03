Dramat Wisły Kraków! Jest oficjalny komunikat klubu

Dla Wisły Kraków powrót do Ekstraklasy jest najważniejszym celem tego sezonu. Zespół Alberta Rude zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi i traci tylko sześć punktów do prowadzącej Lechii Gdańsk. Fakt, że zespół z Krakowa wciąż liczy się w walce o bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, jest dużą zasługą Angela Rodado. Hiszpan w 26 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 16 goli, do których dołożył cztery asysty.

ZOBACZ TAKŻE: Zostanie czy odejdzie? Hiszpańskie media analizują przyszłość Lewandowskiego

Rodado stanowi więc o sile ofensywnej Wisły i nikt w trakcie sezonu nie wyobrażał sobie scenariusza w którym Hiszpan nie będzie mógł pomóc drużynie. Niestety dzisiejsza informacja opublikowana na twitterowym koncie Wisły Kraków wprawiła w osłupienie wszystkich fanów "Białej Gwiazdy".

[ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ]



Napastnik Wisły Kraków - Ángel Rodado - doznał kontuzji barku podczas ostatniego treningu. Dalsze badania zdecydują o konieczności operacji chirurgicznej.@rodadoangel9, wracaj szybko do zdrowia, cała Wisła czeka! pic.twitter.com/gvNles5Hhm — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) March 28, 2024

"Napastnik Wisły Kraków - Angel Rodado - doznał kontuzji barku podczas ostatniego treningu. Dalsze badania zdecydują o konieczności operacji chirurgicznej" - brzmi komunikat klubu na platformie "X".

To fatalna informacja dla klubu, który poza rozgrywkami ligowymi, ma przed sobą arcyważny pojedynek z Piastem Gliwice w półfinale Fortuna Pucharu Polski.