Czas na kolejne emocje w siatkarskiej PlusLidze! Już w czwartek na boisko w Katowicach wyjdą ekipy miejscowego GKS oraz Barkom Każany Lwów. Kto będzie górą w starciu dwóch drużyn walczących o odmienne cele?

Katowiczanie nie mają najłatwiejszego losu w tym sezonie PlusLigi. GKS zajmuje piętnaste miejsce z 22 punktami w tabeli. Ostatni zespół z Radomia traci do ekipy z południa kraju zaledwie cztery "oczka", więc wygrana z Barkomem zdecydowanie uspokoiłaby sytuację w klubie.



Barkom z kolei tym bardziej ma o co walczyć, bowiem skazywana przed sezonem na pożarcie ekipa ze Lwowa wciąż ma szanse na awans do play-offów. W walce o najważniejszą fazę rozgrywek są jeszcze Stal Nysa, AZS Olsztyn, Skra Bełchatów i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, a więc ekipy, które już mają swoje miejsce w panteonie polskiej siatkówki. Gdyby lwowianie pokusili się o niespodziankę i pozostawili w tyle takie marki, mielibyśmy do czynienia z nie lada sensacją. Najpierw jednak trzeba zająć się przyziemnymi sprawami i zdobyć trzy punkty na trudnym terenie w Katowicach.



Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Barkom Każany Lwów od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport