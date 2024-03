Stysiak zdecydowała! To tam zagra w kolejnym sezonie

Powoli kończy się pierwszy sezon Magdaleny Stysiak w barwach Fenerbahce Opet Stambuł. Polka, wraz z koleżankami, wywalczyła już Puchar Turcji, a teraz postara się dołożyć do tego jeszcze mistrzostwo ligi. Tymczasem media znad Bosforu donoszą, że siatkarka zdecydowała już w sprawie swojej przyszłości.

Magdalena Stysiak dołączyła do Fenerbahce przed kampanią 2023/2024. Wcześniej spędziła natomiast cztery lata we Włoszech. Debiutancki sezon nad Bosforem układa się Polce całkiem dobrze. Wraz z drużyną zdobyła już Puchar Turcji. Było to jej pierwsze klubowe trofeum w karierze.

- Jesteśmy bardzo zadowolone, że udało nam się podnieść po przegranej z Monzą w półfinale Ligi Mistrzyń. Tak naprawdę po czterech dniach od odpadnięcia z tych prestiżowych rozgrywek zebrałyśmy się i zagrałyśmy dwa świetne spotkania w Pucharze Turcji. Dla mnie jest to pierwszy Puchar wywalczony w tym kraju, ale jakże ważny, bo zdobyty w barwach Fenerbahce – drużyny, o której zawsze marzyłam. Jestem ogromnie szczęśliwa. Wierzę, że to nas zmotywuje do dalszej pracy i walki o mistrzostwo Turcji - powiedziała Stysiak.



Po zwycięstwie w finale w szatni Fenerbahce zapanowała dzika radość. Nagranie z udziałem siatkarek ze Stambułu podbiło sieć. Ustawiły się one w kilku rzędach i... odtańczyły macarenę.



Atmosfera w drużynie jest więc bardzo dobra. A może być jeszcze lepsza, bo Fenerbahce walczy o mistrzostwo kraju. Zespół jest w półfinale fazy play-off, w której zmierzy się z Eczacibasi Dynavit.



Tymczasem z Turcji docierają do nas informacje odnośnie do przyszłości Stysiak. Jak donosi redaktor Enes Yalniz z portalu trtspor.com.pl, Polka podjęła już decyzję gdzie będzie grała w przyszłym sezonie. Ma ona mianowicie zostać w Fenerbahce i walczyć o kolejne sukcesy.



Dziennikarz twierdzi, że kontrakt został już przedłużony, a oficjalnego potwierdzenia można spodziewać się wkrótce.