Walka z czasem i fesh-feshem podczas Rajdu Safari

Wygrane dwa odcinki specjalne w WRC2 Challenger i walka o przetrwanie na trzecim - tak krótko można podsumować pierwszą pętlę piątkowego etapu Rajdu Safari w wykonaniu Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka. Reprezentanci ORLEN Rally Team radzili sobie bardzo dobrze, jednak na najdłuższym oesie Kedong piach zapchał filtr powietrza, przez co Polacy musieli zwolnić i stracili cenne sekundy. Aktualnie zajmują trzecie miejsce w swojej klasie, tracąc niespełna 16 sekund do liderów.

Piątkowy etap składa się z dwóch przejazdów trzech odcinków specjalnych. Na pierwszej pętli Polacy wygrali próbę Loldia (19,17 km) oraz Geothermal (13,12 km), po których mieli już ponad pół minuty przewagi nad kolejnym z duetów. Niestety na trzecim oesie zapchał się filtr powietrza, przez co Kajetanowicz musiał zwolnić i na mecie zanotował sporą stratę. Ostatecznie po czterech odcinkach na czele WRC2 Challenger są Ciamin i Roche (Hyundai i20 N Rally2), drugą pozycję zajmują Domínguez i Peñate (Citroën C3 Rally2), tracąc 13,8 sekundy. Duet ORLEN Rally Team sklasyfikowany jest 15,7 sekundy za liderami. Jak na Safari różnice są więc bardzo niewielkie i reprezentanci naszego kraju w każdej chwili mogą awansować.

– Pierwsza pętla Rajdu Safari za nami. Trafiliśmy na typowe kenijskie warunki, czyli dużo kamieni i piachu. Dwa pierwsze odcinki specjalne wygrane w WRC2 Challenger, ale trzeci, najdłuższy – z przygodami. Przez pociągnięty piach do filtra powietrza moc spadła w pewnym momencie prawie do zera, potem coś się poprawiało na odcinku, ale nieznacznie. Próbowałem jechać bez podtrzymania turbo i z podtrzymaniem, ale straciliśmy sporo czasu. Z pierwszego miejsca spadliśmy na trzecie, natomiast różnice jak na Rajd Safari nie są duże. Cały czas mam dużo motywacji, ale muszę być mądry i nie próbować odrobić wszystkiego na jednym odcinku, czy na jednej pętli. Na pewno damy z siebie wszystko i wykonamy swoją pracę najlepiej, jak potrafimy. Postaram się być skoncentrowany i realizować swój plan bez względu na to, co wydarzyło się na ostatnim odcinku – powiedział Kajetan Kajetanowicz, aktualny mistrz świata WRC2 Challenger.

Na popołudnie zaplanowano kolejne przejazdy prób Loldia, Geothermal i Kedong. Rozpoczną się one odpowiednio o 11:48, 13:06 i 13:59 czasu polskiego.

Rajd Safari 2024, nieoficjalne wyniki po OS 4 (WRC2 Challenger):

1. Ciamin/Roche (Hyundai i20 N Rally2) 45:39,7 s

2. Domínguez/Peñate (Citroën C3 Rally2) +13,8 s

3. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) +15,7 s

4. Munster/Dumont (Hyundai i20 N Rally2) +31,5 s

5. Patel/Khan (Škoda Fabia R5) +1:04,9 s

6. Chwist/Heller (Škoda Fabia RS Rally2) +2:05,6 s

7. Díaz-Aboitiz/Sanjuan (Škoda Fabia Rally2 evo) +5:15,0 s

8. Vassilakis/Krawszik (Ford Fiesta Rally2) +5:47,4 s

9. Tundo/Jessop (Ford Fiesta R5) +6:48,0 s

10. Virani/Shah (Škoda Fabia R5) +15:04,5 s

Informacja prasowa