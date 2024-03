Z "Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami" prosto do Ninja Warrior Polska”

Już we wtorek zobaczymy Michała Danilczuka, tanecznego partnera Maffashion w najnowszym odcinku 9. sezonu najlepszego sportowego programu "Ninja Warrior Polska". To będzie jego drugie podejście do najtrudniejszego toru w Polsce. W poprzednim sezonie tancerz wykazał się ogromnymi sportowymi umiejętnościami, ale zabrakło szczęścia. Czy teraz dojdzie do buzzera i uściska na górze Jurasów?