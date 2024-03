Co za triumf! Niespodzianka w finale Miami Open

Pierwszy set był niezwykle wyrównany. Dość powiedzieć, że Collins przełamała rywalkę tuż przed ewentualnym tie-breakiem i wygrała premierową partię 7:5.

W drugim secie Amerykanka już na początku zyskała przewagę przełamania, ale zaraz potem reprezentantka Kazachstanu odrobiła straty i wróciła do gry. W drugiej części seta ponownie inicjatywę przejęła Collins i ostatecznie wygrała 6:3, tym samym triumfując w całym meczu i turnieju.

Dla Collins, która ogłosiła, że po trwającym obecnie sezonie zakończy tenisową karierę, był to trzeci triumf w turnieju WTA, jeśli chodzi o grę pojedynczą. Wcześniej wygrała we włoskim Palermo i amerykańskim San Jose. W 2022 roku doszła do finału Australian Open, gdzie przegrała z Ashleigh Barty.

Finał Miami Open:

Danielle Collins - Jelena Rybakina 7:5, 6:3

BS, Polsat Sport