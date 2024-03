To spotkanie może być dla "Arkowców" szansą na wyprzedzenie Lechii Gdańsk, do której tracą dwa punkty. Ostatnie dwa remisy: najpierw z Wisłą Kraków, a później Odrą Opole, sprawiły, że gdynianie stracili pozycję lidera. W Legnicy to oni wystąpią w roli faworytów.

"Miedzianka" jest jednak głodna wygranej. Ostatnie zwycięstwo na własnym boisku gospodarze odnieśli pod koniec lutego, pokonując 2:1 Polonię Warszawa. Poprzednie dwie kolejki to kolejno remis i porażka: z GKS-em Tychy i Wisłą Kraków.

Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.