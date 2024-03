Kolejna niespodzianka w Miami! Pogromca Hurkacza w finale turnieju

Grigor Dimitrow, mimo że jest czołowym tenisistą świata, z pewnością nie był stawiany w roli faworyta do gry w finale prestiżowego turnieju ATP w Miami. Tymczasem Bułgar nie przestaje zaskakiwać i po wyeliminowaniu m.in. Huberta Hurkacza i Carlosa Alcaraza, w półfinale zmagań ograł innego wyżej notowanego rywala - Alexandra Zvereva!

Stwierdzenie, że Dimitrow wyrósł do miana rewelacji turnieju w Miami byłoby sporą przesadą. Bułgar w rankingu ATP plasuje się na dwunastej lokacie, toteż śmiało można go zaliczyć do czołówki światowej tenisistów. Z drugiej strony, w półfinale był jedynym zawodnikiem spoza topowej dziesiątki.

Wydawało się, że przygoda Bułgara z turniejem w Miami może zakończyć się na etapie 1/8 finału. Wówczas trafił na Hurkacza. Polak nie ma jednak szczęścia do rywalizacji z Dimitrowem, czego dowodem jego bilans spotkań z 32-latkiem. Był to ich piąty pojedynek i... piąta porażka wrocławianina.

W ćwierćfinale poprzeczka dla Dimitrowa była zawieszona jeszcze wyżej, bo czekała go konfrontacja z Alcarazem. Tymczasem Bułgar spisał się jeszcze lepiej niż z Hurkaczem, którego pokonał w trzech setach. Z kolei wicelidera rankingu ATP zwyciężył do zera.

Półfinał to już potyczka ze Zverevem. Piąta "rakieta" świata miała już świadomość, że nie będzie łatwo i również przekonała się o świetnej dyspozycji Bułgara. Ten wygrał pierwszego seta 6:4. Niemiec po twardym boju doprowadził do remisu po triumfie 7:6 (7:4) w drugiej partii. W decydującej odsłonie znowu lepszy okazał się Dimitrow (6:4).

Bułgar w finale ATP w Miami zmierzy się z Jannikiem Sinnerem, który w półfinale pokonał Daniiła Miedwiediewa. Mecz odbędzie się w niedzielę o godz. 18:30 czasu polskiego.

Grigor Dimitrow - Alexander Zverev 6:4, 6:7 (4:7), 6:4