Niespodzianka w Głogowie! Porażka Wisły w starciu z Chrobrym

O ile początek meczu należał do Wisły, tak z biegiem czasu inicjatywę zaczął przejmować Chrobry. Głogowianie kilkukrotnie zagrażali bramce gospodarzy, ale za każdym razem albo na posterunku był Alvaro Raton, albo piłka mijała słupek. Niewykorzystane sytuacje zemściły się w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy.

ZOBACZ TAKŻE: Cenne zwycięstwo Arki w Legnicy. Sytuacja Miedzi się skomplikowała

Po zamieszaniu w polu karnym piłkę przechwycił Szymon Sobczak. Napastnik Wisły był tyłem do bramki, ale umiejętnie obrócił się i oddał strzał. Futbolówka odbiła się od słupka, po czym zatrzepotała w siatce. Zespół Alberta Rude wyszedł na prowadzenie tuż przed przerwą.

Pięć minut po zmianie stron było już 1:1. Efektownym strzałem z linii pola karnego popisał się Sebastian Bartlewicz. Gracz Chrobrego posłał piłkę pod poprzeczkę bramki Ratona. Piłkarze trenera Plewni na tym nie poprzestali. W 57. minucie meczu Raton sfaulował w polu karnym Lebedyńskiego. Sędzia podyktował rzut karny. Do "jedenastki" podszedł Mikołaj Lebedyński i pewnym strzałem pokonał hiszpańskiego bramkarza "Białej Gwiazdy".

Wydawało się, że po stracie drugiego gola Wisła ruszy do odrabiania strat. Krakowianie nie byli w stanie jednak zagrozić bramce Damiana Węglarza. Zaatakował za to Chrobry, co przełożyło się na trafienie na 3:1. Dośrodkowanie z prawego skrzydła zamknął Albert Zarówny.

Ostatecznie Wisłę stać było jeszcze na jedno trafienie. Gola w doliczonym czasie gry strzelił Alan Uryga. Na doprowadzenie do wyrównania "Białej Gwieździe" zabrakło jednak czasu. Gospodarze wygrali i dopisali do swojego dorobku cenne trzy punkty. Z kolei Wisła musiała przełknąć gorycz porażki i do miejsca premiowanego bezpośrednim awansem tracą już sześć punktów. Do tego w poniedziałek dojdzie do starcia dwóch rywali Wisły w walce o czołowe lokaty - GKS Tychy zmierzy się z Motorem Lublin. Natomiast mający o dwa punkty mniej GKS Katowice zagra z ostatnim w tabeli Zagłębiem Sosnowiec.

Chrobry Głogów - Wisła Kraków 3:2 (0:1)

Bramki: Bartlewicz 50, Lebedyński 57 (rz.k.), Zarówny 72 - Sobczak 45+1, Uryga 90+5

mtu, Polsat Sport