Ben Tara show! Perugia zrobiła pierwszy krok w kierunku finału

W ubiegłym roku drużyna z Mediolanu okazała się koszmarem Wilfredo Leona, Kamila Semeniuka i ich kolegów. Podopieczni Roberto Piazzy wyeliminowali faworyzowaną Perugię już na etapie ćwierćfinału, odbierając jej marzenia o mistrzostwie i europejskich pucharach. Tym razem los skojarzył te dwie ekipy nieco później, bo w półfinale.

Pierwsze starcie rozpoczęło się od krótkiego fragmentu wyrównanej gry. Od stanu 4:4 gospodarze zanotowali serię i wyszli na trzypunktowe prowadzenie (7:4). Mimo starań ekipy Allianzu, to Perugia kontrolowała grę i stopniowo zwiększała dystans, który na końcu seta wyniósł aż osiem punktów (25:17). Premierową odsłonę skutecznym atakiem zakończył Oleh Plotnytskyi.

W secie drugim to goście rozpoczęli od prowadzenia, jednak sytuacja ta nie utrzymała się długo, bo już od stanu 8:8 lepiej punktować zaczęli gospodarze. Ich przewaga nie była jednak tak wysoka, jak w poprzedniej partii, a to zwiastowało emocjonującą końcówkę. W niej podopieczni Angelo Lorenzettiego prowadzili 24:21, ale Allianz zerwał się do walki i doprowadził do stanu 24:23. Wtedy jednak błąd na zagrywce popełnił Paolo Porro, a to dało Perugii prowadzenie 2:0.

Początek trzeciej odsłony i prowadzenie Perugii (4:1) nie zwiastowało niczego dobrego dla przyjezdnych. Oni jednak nie zamierzali dać za wygraną i doprowadzili do remisu 13:13. Później gra toczyła się punkt za punkt, ale o jedno oczko z przodu była Perugia, aż do stanu 18:18. Po zaciętej końcówce stało się jasne, że mecz potrwa dłużej o przynajmniej jednego seta, bo ekipa Allianzu wygrała 25:23. W ostatniej akcji punktowym blokiem popisał się Marco Vitelli.

Po zmianie stron walka była bardzo wyrównana. Ekipy wymieniały się prowadzeniem, ale końcówka należała do Perugii i to ona wygrała 25:22.

Znakomity występ zanotował Wassim Ben Tara, który zdobył aż 22 punkty, w tym cztery asy serwisowe. Drugim najlepiej punktującym Perugii był Oleh Plotnitskyi (18 punktów). Nieco mniejsze zdobycze w tym meczu zanotowali reprezentanci Polski. Kamil Semeniuk wywalczył 9, a wchodzący na zmiany Wilfredo Leon 6 punktów.

SuperLega, 1. mecz półfinałowy

Sir Susa Vim Perugia - Allianz Milano 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:22)

Perugia: Simone Giannelli, Wassim Ben Tara, Flavio, Kamil Semeniuk, Oleh Plotnytskyi, Roberto Russo, Massimo Colaci (L), Jesus Herrera, Wilfredo Leon, Sebastian Solè, Tim Held. Trener: Angelo Lorenzetti

Milano: Matej Kazijski, Marco Vitelli, Ferre Reggers, Agutin Loser, Yuki Ishikawa, Paolo Porro, Damiano Catania (L), Osniel Mergarejo, Nicola Zonta, Petar Dirlic, Matteo Piano. Trener: Roberto Piazza

W drugiej parze półfinałowej Itas Trentino rywalizuje z Mint Vero Volley Monzą. Pierwszy mecz zdecydowanie 3:0 wygrali siatkarze z Trydentu. Drugie spotkania zaplanowano na 3 kwietnia, a trzecie na 7 kwietnia.

CM, Polsat Sport