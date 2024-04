Grbić o atmosferze w kadrze: Nie byliśmy przyjaciółmi, nie chodziliśmy razem na kawę

Siatkarska reprezentacja Jugosławii w 2000 roku w pięknym stylu sięgnęła po złoto igrzysk olimpijskich, gromiąc w finale Rosję 3:0. Kibice myśleli dotychczas, że kluczem do sukcesu, poza czysto sportowymi umiejętnościami kadrowiczów, była doskonała atmosfera w zespole.

Rzeczywistość była jednak zupełnie inna. Vladimir Grbić przyznał w popularnym podcaście "Serviranje sa Ivanom i Vemom", że zawodnicy nie zawsze się dogadywali, a poza wspólnym celem, jakim było przywiezienie medalu z najważniejszej dla sportowca imprezy, siatkarzy Jugosławii łączyło naprawdę niewiele...

- Nigdy nie byliśmy przyjaciółmi, nie chodziliśmy razem na kawę ani do restauracji, by wspólnie świętować osiągane przez nas sukcesy. Nigdy. Mało tego, mieliśmy między sobą poważne nieporozumienia - podkreślił Vladimir Grbić.

Starszy z braci Grbiciów dodał, że wbrew powszechnej opinii zawodnicy nie muszą się lubić, by drużyna wznosiła się na siatkarskie szczyty. Najważniejsze jest bowiem - jego zdaniem - profesjonalne podejście do wykonywanego przez siebie zawodu i wspólny cel, którym przypadku "Plavich" było olimpijskie złoto.

- Kiedy widziało się naszą reprezentację, można było pomyśleć, że wszystko było idealne. I tak to powinno wyglądać, bo kadra nie zbiera się po to, by wspólnie iść do knajpy, tylko po to, by osiągać sukcesy. I my to zrobiliśmy. Nie wszyscy musieli się we wszystkim zgadzać, nie wszyscy musieli wszystko postrzegać w ten sam sposób. Grunt, że umieliśmy się zjednoczyć w działaniach, mających nas doprowadzić tam, gdzie chcieliśmy - zakończył Vladimir Grbić.

Starszy brat obecnego selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski sięgnął z reprezentacją Jugosławii po cztery medale mistrzostw Europy (w tym jeden złoty), brąz i złoto igrzysk olimpijskich oraz wicemistrzostwo świata.