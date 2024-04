Koniec rundy zasadniczej w Orlen Superlidze. Tak wyglądają pary play-off

Broniący tytułu mistrza kraju, piłkarze ręczni Industrii Kielce, zajęli pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej ekstraklasy. Do play off przystąpią najwyżej rozstawieni, a ich pierwszym rywalem w drugiej fazie rozgrywek będzie MMTS Kwidzyn.

Kielczanie pierwszą część rozgrywek zakończyli z jedną porażką. Przegrali u siebie 20 grudnia z Orlen Wisłą Płock 28:29. Straty odrobili z nawiązką 21 marca w Orlen Arenie, pokonując Wisłę 34:29.

Faza zasadnicza liczyła 26 kolejek. Zespoły rywalizowały w niej każdy z każdym - mecz i rewanż. Do fazy play off zakwalifikowały się drużyny z miejsc 1-8. Odtąd mecze w parach odbywać się będą do dwóch zwycięstw. Dotyczy to wszystkich spotkań, począwszy od ćwierćfinałów, na meczach o medale kończąc. Zespoły, które odpadną z rywalizacji w play off na etapie ćwierćfinału, będą rywalizowały o miejsca 5-8.

Pozostała szóstka (miejsca 9-14) rozegra spotkania w ramach grupy spadkowej z zachowaniem dorobku z rundy zasadniczej. W tej fazie każdy z klubów rozegra po jednym meczu z pozostałymi drużynami grupy spadkowej. Łącznie każdy z walczących o utrzymanie zespołów rozegra po pięć spotkań.

Po ukończeniu rozgrywek zespoły z pozycji 9-12 zachowają prawo uczestnictwa w rozgrywkach ekstraklasy w sezonie 2024/2025, trzynasta ekipa zagra w dwumeczu w barażach z drugim zespołem Ligi Centralnej, a czternasta zostanie zdegradowana.

Faza play off o miejsca 1-8:

1. mecze

MMTS Kwidzyn - Industria Kielce, 6 kwietnia g. 15.00

Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - Orlen Wisła Płock, 7 kwietnia 15.00

Azoty-Puławy - KGHM Chrobry Głogów, 7 kwietnia 18.00

Energa MKS Kalisz - Górnik Zabrze, 8 kwietnia 18.00

2. mecze

Industria Kielce - MMTS Kwidzyn, 13 kwietnia 16.00

Orlen Wisła Płock - Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - 14 kwietnia 15.00

KGHM Chrobry Głogów - Azoty-Puławy, 14 kwietnia 16.00

Górnik Zabrze - Energa MKS Kalisz, 15 kwietnia 18.00

3. mecze (ewent.), 16/17 kwietnia

MMTS Kwidzyn - Industria Kielce

Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - Orlen Wisła Płock

Azoty-Puławy - KGHM Chrobry Głogów

Energa MKS Kalisz - Górnik Zabrze