Ogromne emocje w hicie! Dogrywka w Hali Stulecia

Od początku bardzo aktywny był Tomasz Gielo, a swoimi trójkami zaskakiwał… Krzysztof Sulima. Po trafieniu Davida Brembly’ego goście byli już lepsi o sześć punktów. W ekipie rywali nieźle radzili sobie z kolei Dusan Miletić wraz z Markiem Klassenem. Ostatecznie Nemanja Djurisić ustalił wynik po 10 minutach na 23:28. W drugiej kwarcie swoje pierwsze punkty zdobył David Walker, ale dzięki rzutom Hassaniego Gravetta i Daniela Gołębiowskiego wrocławianie ciągle byli blisko. Po kolejnym zagraniu tego pierwszego był już remis! Przewagę po chwili dawali Gołębiowski i Miletić. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 49:46.

W trzeciej kwarcie dwie trójki Ojarsa Silinsa dość szybko doprowadziły do kolejnego remisu. Po chwili Krzysztof Sulima wyprowadzał zespół trenera Andrzeja Urbana na prowadzenie. Dusan Miletić oraz Andrij Wojnałowicz sprawiali jednak, że mecz cały czas był zacięty. Ostatecznie dzięki trójce Daniela Gołębiowskiego po 30 minutach był… remis - po 66. W kolejnej części meczu następne rzuty Gołębiowskiego i Wojnałowicza dawały sześć punktów przewagi ostrowianom. Później urosła ona nawet do dziesięciu punktów dzięki trójce Angela Nuneza. Arged BM Stal nie była w stanie na to zareagować, a ekipa trenera Miodraga Rajkovicia grała w świetnym rytmie. Dwie trójki Laurynasa Beliauskasa zmniejszyły straty w samej końcówce do zaledwie trzech punktów. Po chwili do remisu doprowadził Tomasz Gielo! Rzut na zwycięstwo miał jeszcze Hassani Gravett, ale nie trafił, a to oznaczało dogrywkę!

W dodatkowym czasie gry przeważali wrocławianie. Ważne akcje kończył Mateusz Zębski, a po kontrze wykończonej przez Dusana Mileticia różnica wynosiła już siedem punktów. Tego już ostrowianie nie odrobili. Ostatecznie WKS Śląsk zwyciężył 103:95.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Dusan Miletić z 22 punktami, 11 zbiórkami i 6 blokami. Laurynas Beliauskas zdobył dla gości 25 punktów i 6 asyst.

Śląsk Wrocław – Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 103:95 (23:28, 26:18, 17:20, 23:23 - 14:6)

Punkty:

Śląsk Wrocław: Dusan Miletic 22, Daniel Gołębiowski 19, Marek Klassen 17, Angel Nunez 16, Hassani Gravett 13, Mateusz Zębski 8, Andrii Wojnawołycz 5, Aleksander Wiśniewski 3, Arciom Parachouski 0;

Arged BM Stal Ostrów Wlkp.: Laurynas Beliauskas 25, Tomasz Gielo 21, Nemanja Djurisic 14, David Brembly 10, Krzysztof Sulima 10, Ojars Silins 6, Aigars Skele 4, David Walker 3, Wiktor Sewioł 2.

Skrót meczu Śląsk Wrocław – Arged BM Stal Ostrów Wlkp.:

